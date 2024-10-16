В Перми объяснили, почему миллиардер Мазепин должен возглавить новую спортивную федерацию

Основатель и бывший владелец пермского «Уралхима», миллиардер Дмитрий Мазепин, на посту главы Федерации водных видов спорта РФ сможет реализовать самые амбициозные задачи. Такое мнение высказал Алексей Аверьянов. Он является президентом краевой федерации плавания, которая выдвинула кандидатуру Мазепина.
«Новую объединенную федерацию, включающую различные виды водного спорта, должен возглавить человек масштабного мышления. Мы с Дмитрием Аркадьевичем давно сотрудничаем по линии Федерации плавания Пермского края. Очевидно, что он идеально подходит для создания и успешного руководства всероссийской федерацией для достижения самых амбициозных целей», — передает слова Аверьянова ТАСС.
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников 1 октября сделал предложение об объединении его организации с федерациями по прыжкам в воду, синхронного плавания и водному поло. Окончательное решение по Мазепину будет озвучено 31 октября. В проведут конференцию, в рамках которой пройдет назначение. Кандидатуру пермского миллиардера уже поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
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