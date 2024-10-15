Пермский миллиардер Мазепин возглавит Федерацию водных видов спорта

Основатель и экс-владелец пермского «Уралхима», миллиардер Дмитрий Мазепин будет руководить Федерацией водных видов спорта. Его кандидатуру поддержал министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Провели встречу с Дмитрием Мазепиным. Он ... сейчас возглавляет Наблюдательный совет Федерации плавания России. Обсудили его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта РФ от Прикамья. Поддерживаю это», — написал Михаил Дегтярев в своем telegram-канале.
Окончательное решение по Мазепину будет озвучено 31 октября. В Москве проведут конференцию, в рамках которой пройдет назначение.
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