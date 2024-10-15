Пермский миллиардер Мазепин возглавит Федерацию водных видов спорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Мазепин будет руководить структурой, отвечающей за водное поло, прыжки в воду и плавание
Дмитрий Мазепин будет руководить структурой, отвечающей за водное поло, прыжки в воду и плавание Фото:

Основатель и экс-владелец пермского «Уралхима», миллиардер Дмитрий Мазепин будет руководить Федерацией водных видов спорта. Его кандидатуру поддержал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Провели встречу с Дмитрием Мазепиным. Он ... сейчас возглавляет Наблюдательный совет Федерации плавания России. Обсудили его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта РФ от Прикамья. Поддерживаю это», — написал Михаил Дегтярев в своем telegram-канале.

Окончательное решение по Мазепину будет озвучено 31 октября. В Москве проведут конференцию, в рамках которой пройдет назначение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель и экс-владелец пермского «Уралхима», миллиардер Дмитрий Мазепин будет руководить Федерацией водных видов спорта. Его кандидатуру поддержал министр спорта России Михаил Дегтярев. «Провели встречу с Дмитрием Мазепиным. Он ... сейчас возглавляет Наблюдательный совет Федерации плавания России. Обсудили его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта РФ от Прикамья. Поддерживаю это», — написал Михаил Дегтярев в своем telegram-канале. Окончательное решение по Мазепину будет озвучено 31 октября. В Москве проведут конференцию, в рамках которой пройдет назначение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...