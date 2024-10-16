16 октября 2024

В Копейске снесут дом вековой давности. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом планируют снести в ближайшее время
Дом планируют снести в ближайшее время Фото:

В Копейске Челябинской области снесут двухэтажный жилой дом 1930 года постройки по улице Борьбы. Он находится в аварийном состоянии.  Положительное заключение на демонтаж здания выдано экспертной организацией из Томска ООО «Строительная экспертиза», сообщается на сайте госреестра.

«Наименование объекта капитального строительства: демонтаж жилого здания по адресу: Челябинская область, город Копейск, улица Борьбы, 7. Снос, положительное заключение», — сообщается на сайте.

Общая площадь двухэтажного дома составляет 448 квадратных метров. Всего там расположено шесть квартир. Дом планируют снести в ближайшее время.

С начала 2024 года в городе уже снесли девять многоквартирных домов, четыре нежилых здания и четыре частных дома. В ближайшее время свои дома покинут собственники еще нескольких десятков квартир в аварийном жилфонде.

Общая площадь двухэтажного дома составляет 448 квадратных метров
Общая площадь двухэтажного дома составляет 448 квадратных метров
Фото:

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В Копейске Челябинской области снесут двухэтажный жилой дом 1930 года постройки по улице Борьбы. Он находится в аварийном состоянии.  Положительное заключение на демонтаж здания выдано экспертной организацией из Томска ООО «Строительная экспертиза», сообщается на сайте госреестра. «Наименование объекта капитального строительства: демонтаж жилого здания по адресу: Челябинская область, город Копейск, улица Борьбы, 7. Снос, положительное заключение», — сообщается на сайте. Общая площадь двухэтажного дома составляет 448 квадратных метров. Всего там расположено шесть квартир. Дом планируют снести в ближайшее время. С начала 2024 года в городе уже снесли девять многоквартирных домов, четыре нежилых здания и четыре частных дома. В ближайшее время свои дома покинут собственники еще нескольких десятков квартир в аварийном жилфонде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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