В Копейске Челябинской области снесут двухэтажный жилой дом 1930 года постройки по улице Борьбы. Он находится в аварийном состоянии. Положительное заключение на демонтаж здания выдано экспертной организацией из Томска ООО «Строительная экспертиза», сообщается на сайте госреестра.
«Наименование объекта капитального строительства: демонтаж жилого здания по адресу: Челябинская область, город Копейск, улица Борьбы, 7. Снос, положительное заключение», — сообщается на сайте.
Общая площадь двухэтажного дома составляет 448 квадратных метров. Всего там расположено шесть квартир. Дом планируют снести в ближайшее время.
С начала 2024 года в городе уже снесли девять многоквартирных домов, четыре нежилых здания и четыре частных дома. В ближайшее время свои дома покинут собственники еще нескольких десятков квартир в аварийном жилфонде.
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