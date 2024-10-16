Синоптики спрогнозировали, сколько продлится потепление в ХМАО

Теплая погода в ХМАО задержится до начала ноября
Теплая погода в ХМАО продлится до конца месяца. Минусовая температура в регионе установится только с приходом ноября, сообщает Gismeteo.
«Погода в Ханты-Мансийске на месяц. 17 октября — 1 ноября от +7 до нуля градусов», — сообщает портал. Аналогичная погода прогнозируется в других городах округа, синоптики также обещают дождь со снегом.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО после заморозков ожидается потепление. Температура воздуха прогреется до +5 градусов.
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