16 октября 2024

Синоптики спрогнозировали, сколько продлится потепление в ХМАО

Теплая погода в ХМАО продлится до начала ноября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теплая погода в ХМАО задержится до начала ноября
Теплая погода в ХМАО задержится до начала ноября Фото:

Теплая погода в ХМАО продлится до конца месяца. Минусовая температура в регионе установится только с приходом ноября, сообщает Gismeteo.

«Погода в Ханты-Мансийске на месяц. 17 октября — 1 ноября от +7 до нуля градусов», — сообщает портал. Аналогичная погода прогнозируется в других городах округа, синоптики также обещают дождь со снегом.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО после заморозков ожидается потепление. Температура воздуха прогреется до +5 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Теплая погода в ХМАО продлится до конца месяца. Минусовая температура в регионе установится только с приходом ноября, сообщает Gismeteo. «Погода в Ханты-Мансийске на месяц. 17 октября — 1 ноября от +7 до нуля градусов», — сообщает портал. Аналогичная погода прогнозируется в других городах округа, синоптики также обещают дождь со снегом. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО после заморозков ожидается потепление. Температура воздуха прогреется до +5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...