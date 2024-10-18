Роддом эвакуировали в Челябинске

Сотрудники действовали по инструкции, поэтому вывели всех на улицу (архивное фото)
В Челябинске эвакуировали пациентов из перинатального центра по улице Воровского. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Эвакуация прошла из-за ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации», — сообщили в ведомстве. На месте работали три пожарные машины. Сотрудники действовали по инструкции, поэтому вывели всех на улицу.
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