Роддом эвакуировали в Челябинске

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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, роддом, врач, перинатальный центр, медик, скорая помощь
Сотрудники действовали по инструкции, поэтому вывели всех на улицу (архивное фото) Фото:

В Челябинске эвакуировали пациентов из перинатального центра по улице Воровского. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Эвакуация прошла из-за ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации», — сообщили в ведомстве. На месте работали три пожарные машины. Сотрудники действовали по инструкции, поэтому вывели всех на улицу.

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В Челябинске эвакуировали пациентов из перинатального центра по улице Воровского. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Эвакуация прошла из-за ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации», — сообщили в ведомстве. На месте работали три пожарные машины. Сотрудники действовали по инструкции, поэтому вывели всех на улицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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