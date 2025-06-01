На благоустройство Челябинска вышли 500 школьников

В Челябинске началась первая трудовая смена для школьников. Со 2 июня на весь месяц благоустраивать город будут 500 ребят, сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.
«В Челябинске открыли первую трудовую смену. Почти 500 ребят приступают к работе на объектах благоустроительства города Челябинска», — уточнил Авдеев.
Челябинские школьники будут трудиться четыре недели. Также с 1 июня началась первая смена в городских лагерях. Всего в этом году в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 23 тысячи школьников.
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