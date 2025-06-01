01 июня 2025
31 мая 2025

Челябинский завод предложил инженерам зарплату в 200 тысяч рублей и выше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инженеры в Челябинске могут получать по 200 тысяч рублей и больше
Инженеры в Челябинске могут получать по 200 тысяч рублей и больше Фото:

Завод по выпуску строительной техники в Челябинске предложил инженеру-конструктору гидравлики зарплату в 200 тысяч рублей и больше. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», на этой отметке закрепились также другие технические вакансии.

«Самой доходной стала вакансия ведущего инженера-конструктора по направлению гидравлики на машзавод. Зарплата специалиста от 200 тысяч рублей. Нужно руководить группой конструкторов до пяти человек, проектировать гидравлические системы, разрабатывать 3D-модели деталей и сборочных единиц», — пояснили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».

Технологи-программисты станков с программным управлением могут рассчитывать на такую же зарплату. Им предстоит разрабатывать техпроцессы изготовления осевого монолитного инструмента и корректировать управляющие программы на станках. Маляры в автомобильной компании смогут заработать от 120 тысяч рублей за покраску автомобилей и полировку деталей. При этом врач-офтальмолог в городской клинической больнице № 11 сможет получать до 114,5 тысячи рублей. Специалист будет работать с современным медицинским оборудованием. Из других плюсов — участие в российских конференциях, обучение и оплата жилья иногородним.

Как показало исследование «Зарплаты.ру», от 100 тысяч сможет получать инженер на фабрике по производству сухих кормов для животных. Такой же уровень оплаты труда ждет тестомеса у производителя замороженных мясных полуфабрикатов. Работодатель готов обучить специфике и предоставить питание за счет фирмы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завод по выпуску строительной техники в Челябинске предложил инженеру-конструктору гидравлики зарплату в 200 тысяч рублей и больше. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», на этой отметке закрепились также другие технические вакансии. «Самой доходной стала вакансия ведущего инженера-конструктора по направлению гидравлики на машзавод. Зарплата специалиста — от 200 тысяч рублей. Нужно руководить группой конструкторов до пяти человек, проектировать гидравлические системы, разрабатывать 3D-модели деталей и сборочных единиц», — пояснили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру». Технологи-программисты станков с программным управлением могут рассчитывать на такую же зарплату. Им предстоит разрабатывать техпроцессы изготовления осевого монолитного инструмента и корректировать управляющие программы на станках. Маляры в автомобильной компании смогут заработать от 120 тысяч рублей за покраску автомобилей и полировку деталей. При этом врач-офтальмолог в городской клинической больнице № 11 сможет получать до 114,5 тысячи рублей. Специалист будет работать с современным медицинским оборудованием. Из других плюсов — участие в российских конференциях, обучение и оплата жилья иногородним. Как показало исследование «Зарплаты.ру», от 100 тысяч сможет получать инженер на фабрике по производству сухих кормов для животных. Такой же уровень оплаты труда ждет тестомеса у производителя замороженных мясных полуфабрикатов. Работодатель готов обучить специфике и предоставить питание за счет фирмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...