Челябинский завод предложил инженерам зарплату в 200 тысяч рублей и выше

Завод по выпуску строительной техники в Челябинске предложил инженеру-конструктору гидравлики зарплату в 200 тысяч рублей и больше. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», на этой отметке закрепились также другие технические вакансии.
«Самой доходной стала вакансия ведущего инженера-конструктора по направлению гидравлики на машзавод. Зарплата специалиста — от 200 тысяч рублей. Нужно руководить группой конструкторов до пяти человек, проектировать гидравлические системы, разрабатывать 3D-модели деталей и сборочных единиц», — пояснили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
Технологи-программисты станков с программным управлением могут рассчитывать на такую же зарплату. Им предстоит разрабатывать техпроцессы изготовления осевого монолитного инструмента и корректировать управляющие программы на станках. Маляры в автомобильной компании смогут заработать от 120 тысяч рублей за покраску автомобилей и полировку деталей. При этом врач-офтальмолог в городской клинической больнице № 11 сможет получать до 114,5 тысячи рублей. Специалист будет работать с современным медицинским оборудованием. Из других плюсов — участие в российских конференциях, обучение и оплата жилья иногородним.
Как показало исследование «Зарплаты.ру», от 100 тысяч сможет получать инженер на фабрике по производству сухих кормов для животных. Такой же уровень оплаты труда ждет тестомеса у производителя замороженных мясных полуфабрикатов. Работодатель готов обучить специфике и предоставить питание за счет фирмы.
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