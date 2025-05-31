Губернатор Алексей Текслер и его жена Ирина в Международный день защиты детей 1 июня приняли участие в фестивале «Единорожок» в Челябинске. Глава региона и его супруга сами раздавали бесплатное мороженое детям, передает корреспондент URA.RU. Фестиваль проходит в парке имени Гагарина.
«На входе детям дают флаеры, на которые надо собрать четыре печати, чтобы обменять на мороженое. Печати ставят за участие в конкурсах. Даже если ребенок не выиграл, печати ставят», — передает корреспондент.
Всего в парке обустроили 30 точек раздачи мороженого. За одну из них встали супруги Текслеры. Как заявил губернатор, всего предстоит раздать 30 тысяч порций мороженого. В этом году география фестиваля расширилась, праздник проводят и в Магнитогорске, в парке «Притяжение». Ирина Текслер отметила, что появился новый вид мороженого — вишневого.
Именно Ирине Текслер принадлежит идея проведения фестиваля. В первый раз «Единорожок» прошел 4 июня 2022 года. С того времени фестиваль стал традиционным и с каждым годом число порций мороженого и участников растет.
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