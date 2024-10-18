Главный конкурс для школьников выиграла ученица элитной гимназии Кургана

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"Учеником года" стала ученица элитной гимназии
"Учеником года" стала ученица элитной гимназии Фото:

В Кургане назвали победителя конкурса «Ученик года». Им стала ученица гимназии №19 Мария Степочкина. В этом году до финала дошли семь школьников. О победителе сообщается в посте telegram-канала мэрии Кургана. 

«Учеником года — 2024 стала ученица 19-ой гимназии Степочкина Мария. Второе место завоевала Давыдова Дарья из гимназии №31. Третье место заняла Волосникова Полина из школы №7», — сообщает мэрия.

Ранее URA.RU писало, что в городском конкурсе «Ученик года — 2024» определены семь финалистов, которые продолжат борьбу за звание лучшего ученика. Среди финалистов — ученицы и ученик различных образовательных учреждений города, включая гимназии и школы.

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В Кургане назвали победителя конкурса «Ученик года». Им стала ученица гимназии №19 Мария Степочкина. В этом году до финала дошли семь школьников. О победителе сообщается в посте telegram-канала мэрии Кургана.  «Учеником года — 2024 стала ученица 19-ой гимназии Степочкина Мария. Второе место завоевала Давыдова Дарья из гимназии №31. Третье место заняла Волосникова Полина из школы №7», — сообщает мэрия. Ранее URA.RU писало, что в городском конкурсе «Ученик года — 2024» определены семь финалистов, которые продолжат борьбу за звание лучшего ученика. Среди финалистов — ученицы и ученик различных образовательных учреждений города, включая гимназии и школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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