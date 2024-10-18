Главный конкурс для школьников выиграла ученица элитной гимназии Кургана

В Кургане назвали победителя конкурса «Ученик года». Им стала ученица гимназии №19 Мария Степочкина. В этом году до финала дошли семь школьников. О победителе сообщается в посте telegram-канала мэрии Кургана.
«Учеником года — 2024 стала ученица 19-ой гимназии Степочкина Мария. Второе место завоевала Давыдова Дарья из гимназии №31. Третье место заняла Волосникова Полина из школы №7», — сообщает мэрия.
Ранее URA.RU писало, что в городском конкурсе «Ученик года — 2024» определены семь финалистов, которые продолжат борьбу за звание лучшего ученика. Среди финалистов — ученицы и ученик различных образовательных учреждений города, включая гимназии и школы.
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