В Тюмени дефицит водителей автобусов смогли закрыть на 10%

На сегодняшний день требуется 180 водителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени с новости об увеличения зарплаты водителей автобусов в «ПАТП №1» устроились 18 человек. Еще не хватает около 180 сотрудников. Об этом URA.RU рассказал директор предприятия Роман Шулепов.

«С момента объявления о повышении уровня заработной платы в АО „ТПАТП № 1“ в качестве водителя автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах трудоустроилось 18 человек. На сегодняшний день АО „ТПАТП №1“ готово принять на работу порядка 180 водителей автобуса на городских регулярных маршрутах», — рассказал Шулепов.

Ранее URA.RU писало, что водителям городских автобусов решили увеличить зарплаты до 85 тысяч рублей на фоне острого дефицита кадров. Также работники официально получили право на предоставление жилья от муниципалитета.