Жители Эстонии выступают за разрыв отношений с РПЦ

ERR: эстонцы хотят разрыва между православными церквями России и Эстонии
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Эстонцы хотят разрыва отношений с РПЦ, причиной этому стало проведение СВО
Эстонцы хотят разрыва отношений с РПЦ, причиной этому стало проведение СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Эстонии считают, что местная Православная Церковь Московского Патриархата (МПЕОК) разорвала все свои связи с Русской Православной Церковью (РПЦ). Об этом сообщило издание ERR. Причиной негативного отношения к РПЦ стала поддержка специальной военной операции (СВО) на Украине, которую проводит Россия.

«Большинство жителей Эстонии считают, что нынешняя Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата <...> должна разорвать все связи с Русской Православной Церковью, которая поддержала [проведение спецоперации] на Украине», — сообщило эстонское издание. Отмечается, что 59% опрошенных респондентов поддержали разрыв связей с РПЦ. Против выступило всего 19% жителей.

Весной глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать Московский патриархат террористической организацией. Он выразил мнение, что позиция РПЦ о том, что спецоперация на Украине — это «священная война», ничем не отличается от «исламистских террористов». В Кремле подобное заявление назвали глупым

Чуть позже Ляэнеметс пригрозил православным монастырям в стране закрытием, если те откажутся выйти из подчинения РПЦ. Он даже лично прибыл в Пюхтицкий монастырь, чтобы склонить руководство выйти из подчинения Московского патриархату, передает RT.

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Жители Эстонии считают, что местная Православная Церковь Московского Патриархата (МПЕОК) разорвала все свои связи с Русской Православной Церковью (РПЦ). Об этом сообщило издание ERR. Причиной негативного отношения к РПЦ стала поддержка специальной военной операции (СВО) на Украине, которую проводит Россия. «Большинство жителей Эстонии считают, что нынешняя Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата <...> должна разорвать все связи с Русской Православной Церковью, которая поддержала [проведение спецоперации] на Украине», — сообщило эстонское издание. Отмечается, что 59% опрошенных респондентов поддержали разрыв связей с РПЦ. Против выступило всего 19% жителей. Весной глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать Московский патриархат террористической организацией. Он выразил мнение, что позиция РПЦ о том, что спецоперация на Украине — это «священная война», ничем не отличается от «исламистских террористов». В Кремле подобное заявление назвали глупым.  Чуть позже Ляэнеметс пригрозил православным монастырям в стране закрытием, если те откажутся выйти из подчинения РПЦ. Он даже лично прибыл в Пюхтицкий монастырь, чтобы склонить руководство выйти из подчинения Московского патриархату, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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