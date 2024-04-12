В Кремле назвали неумными слова главы МВД Эстонии об РПЦ

В Кремле назвали неумным предложение главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Московский патриархат РПЦ террористической организацией. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, о таких заявлениях не хочется даже думать.
«Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае, заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных», — подчеркнул Песков.
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предлагает признать Московский патриархат террористической организацией. С таким предложением он намерен обратиться к парламенту страны. Министр считает, что позиция РПЦ о том, что спецоперация на Украине — это «священная война», якобы «ничем не отличается от исламистских террористов, которые говорят, что ведут священную войну против западного мира и его ценностей».
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