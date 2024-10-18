18 октября 2024

Кухарук вручил награды работникам дорожного хозяйства ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук поздравил и поблагодарил работников дорожного хозяйства в преддверии их профессионального праздника
Кухарук поздравил и поблагодарил работников дорожного хозяйства в преддверии их профессионального праздника Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук вручил работникам дорожного хозяйства благодарности министра транспорта РФ, почетное звание «Заслуженный работник транспорта», а также благодарности губернатора. Торжественная церемония прошла в Сургуте в преддверии профессионального праздника, сообщили в правительстве округа.

«Руслан Кухарук вручил награды работникам дорожного хозяйства в преддверии профессионального праздника. Глава региона вручил ведомственные и окружные награды. Среди них — благодарности министра транспорта Российской Федерации, почетное звание „Заслуженный работник транспорта“, а также благодарности губернатора», — написано в telegram-канале ведомства.

Кухарук заранее поздравил ветеранов и сотрудников отрасли, поблагодарив за труд, внимание, включенность, самоотверженность, высокий профессионализм. Помимо этого на церемонии отметили победителей конкурса «Дороги Югры». Теперь он станет традиционным для региона.

В ХМАО пересмотрят критерии оценки для выбора подрядчиков, которые будут производить дорожные работы в регионе. Теперь не только цена будет являться решающим фактором.

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Глава ХМАО Руслан Кухарук вручил работникам дорожного хозяйства благодарности министра транспорта РФ, почетное звание «Заслуженный работник транспорта», а также благодарности губернатора. Торжественная церемония прошла в Сургуте в преддверии профессионального праздника, сообщили в правительстве округа. «Руслан Кухарук вручил награды работникам дорожного хозяйства в преддверии профессионального праздника. Глава региона вручил ведомственные и окружные награды. Среди них — благодарности министра транспорта Российской Федерации, почетное звание „Заслуженный работник транспорта“, а также благодарности губернатора», — написано в telegram-канале ведомства. Кухарук заранее поздравил ветеранов и сотрудников отрасли, поблагодарив за труд, внимание, включенность, самоотверженность, высокий профессионализм. Помимо этого на церемонии отметили победителей конкурса «Дороги Югры». Теперь он станет традиционным для региона. В ХМАО пересмотрят критерии оценки для выбора подрядчиков, которые будут производить дорожные работы в регионе. Теперь не только цена будет являться решающим фактором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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