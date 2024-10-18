Кухарук вручил награды работникам дорожного хозяйства ХМАО

Глава ХМАО Руслан Кухарук вручил работникам дорожного хозяйства благодарности министра транспорта РФ, почетное звание «Заслуженный работник транспорта», а также благодарности губернатора. Торжественная церемония прошла в Сургуте в преддверии профессионального праздника, сообщили в правительстве округа.
«Руслан Кухарук вручил награды работникам дорожного хозяйства в преддверии профессионального праздника. Глава региона вручил ведомственные и окружные награды. Среди них — благодарности министра транспорта Российской Федерации, почетное звание „Заслуженный работник транспорта“, а также благодарности губернатора», — написано в telegram-канале ведомства.
Кухарук заранее поздравил ветеранов и сотрудников отрасли, поблагодарив за труд, внимание, включенность, самоотверженность, высокий профессионализм. Помимо этого на церемонии отметили победителей конкурса «Дороги Югры». Теперь он станет традиционным для региона.
В ХМАО пересмотрят критерии оценки для выбора подрядчиков, которые будут производить дорожные работы в регионе. Теперь не только цена будет являться решающим фактором.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!