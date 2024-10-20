В Хьюстоне (штат Техас) произошло возгорание после столкновения вертолета с радиовышкой. На месте работают экстренные службы и пожарные расчеты. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Об этом сообщила местная газета Houstonchronicle со ссылкой на пожарную службу.
«Вертолёт врезался в радиовышку и рухнул вниз в американском городе Хьюстон», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в 4 утра по московскому времени в районе Engelke Street и Ennis Street. Отмечается, что вблизи вышки расположено травяное поле и промышленные объекты. По словам властей штата, огонь не затронул прилегающие рядом здания. Однако, как сообщают очевидцы, на месте аварии сейчас горит «груда металла».
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