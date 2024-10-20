20 октября 2024

В Хьюстоне вертолет врезался в радиовышку и рухнул. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Хьюстоне начался пожар после падения вертолета (архивное фото)
В Хьюстоне начался пожар после падения вертолета (архивное фото) Фото:

В Хьюстоне (штат Техас) произошло возгорание после столкновения вертолета с радиовышкой. На месте работают экстренные службы и пожарные расчеты. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Об этом сообщила местная газета Houstonchronicle со ссылкой на пожарную службу.

«Вертолёт врезался в радиовышку и рухнул вниз в американском городе Хьюстон», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в 4 утра по московскому времени в районе Engelke Street и Ennis Street. Отмечается, что вблизи вышки расположено травяное поле и промышленные объекты. По словам властей штата, огонь не затронул прилегающие рядом здания. Однако, как сообщают очевидцы, на месте аварии сейчас горит «груда металла».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Хьюстоне (штат Техас) произошло возгорание после столкновения вертолета с радиовышкой. На месте работают экстренные службы и пожарные расчеты. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Об этом сообщила местная газета Houstonchronicle со ссылкой на  пожарную службу. «Вертолёт врезался в радиовышку и рухнул вниз в американском городе Хьюстон», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в 4 утра по московскому времени в районе Engelke Street и Ennis Street. Отмечается, что вблизи вышки расположено травяное поле и промышленные объекты. По словам властей штата, огонь не затронул прилегающие рядом здания. Однако, как сообщают очевидцы, на месте аварии сейчас горит «груда металла».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...