Полпред Жога определился с новым заместителем

Сергей Рындин станет замполпреда президента в УрФО

21 октября 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Артем Жога переконфигурирует полпредство Фото: Размик Закарян © URA.RU Сергей Рындин станет заместителем полпреда в УрФО Артема Жоги. Об этом сообщил URA.RU источник в политических кругах. «В Екатеринбург он приехал вместе с Жогой. О назначении будет объявлено в ближайшее время. Рындин станет заместителем полпреда, заняв ставку уволившейся Татьяны Костаревой», — сообщил инсайдер. По информации агентства, Рындин более 10 лет работал в управлении внутренней политики администрации президента России на различных направлениях. Последние два года он провел в новых регионах РФ. Сам Жога занял пост полпреда 2 октября. Ему 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся освобождением Донбасса. В 2022-м возглавил его — после героической гибели сына «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае того же года лично получил из рук Путина его награду — звезду Героя России. В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Нарсовета ДНР, потом стал председателем. В декабре на встрече с Путиным просил его выдвинуться на новый президентский срок. Жога также является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Больше о его жизненном пути — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сергей Рындин станет заместителем полпреда в УрФО Артема Жоги. Об этом сообщил URA.RU источник в политических кругах. «В Екатеринбург он приехал вместе с Жогой. О назначении будет объявлено в ближайшее время. Рындин станет заместителем полпреда, заняв ставку уволившейся Татьяны Костаревой», — сообщил инсайдер. По информации агентства, Рындин более 10 лет работал в управлении внутренней политики администрации президента России на различных направлениях. Последние два года он провел в новых регионах РФ. Сам Жога занял пост полпреда 2 октября. Ему 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся освобождением Донбасса. В 2022-м возглавил его — после героической гибели сына «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае того же года лично получил из рук Путина его награду — звезду Героя России. В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Нарсовета ДНР, потом стал председателем. В декабре на встрече с Путиным просил его выдвинуться на новый президентский срок. Жога также является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Больше о его жизненном пути — в материале URA.RU.