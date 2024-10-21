Полпред Жога определился с новым заместителем

Сергей Рындин станет заместителем полпреда в УрФО Артема Жоги. Об этом сообщил URA.RU источник в политических кругах.
«В Екатеринбург он приехал вместе с Жогой. О назначении будет объявлено в ближайшее время. Рындин станет заместителем полпреда, заняв ставку уволившейся Татьяны Костаревой», — сообщил инсайдер.
По информации агентства, Рындин более 10 лет работал в управлении внутренней политики администрации президента России на различных направлениях. Последние два года он провел в новых регионах РФ.
Сам Жога занял пост полпреда 2 октября. Ему 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся освобождением Донбасса. В 2022-м возглавил его — после героической гибели сына «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае того же года лично получил из рук Путина его награду — звезду Героя России. В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Нарсовета ДНР, потом стал председателем. В декабре на встрече с Путиным просил его выдвинуться на новый президентский срок. Жога также является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Больше о его жизненном пути — в материале URA.RU.
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