Тысячи тюменцев заблокировали в сервисе аренды электросамокатов

В Тюмени 6,5 тысяч жителей оштрафовали и заблокировали в сервисе аренды электросамокатов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании Whoosh. Всего за сезон жители областной столицы проехали более пяти миллионов километров.
«Сервис продолжил работу по контролю соблюдения правил. Нарушения фиксируются сервисными командами Whoosh, информация также поступает от ГАИ и города, и через общедоступный telegram-бот „Самокаты: общественный контроль“. За сезон было оштрафовано и заблокировано более 6500 нарушителей», — рассказали агентству в пресс-службе.
Чаще всего тюменцы катались по улицам Республики, Профсоюзной, Мельникайте, 50 лет Октября и Пермякова. Отмечается, что среднее количество поездок на одного пользователя выросло на 33%.
Ранее URA.RU писало, что с улиц Тюмени начали убирать электросамокаты. Прокатный сезон официально закончился 15 октября.
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В Тюмени 6,5 тысяч жителей оштрафовали и заблокировали в сервисе аренды электросамокатов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании Whoosh. Всего за сезон жители областной столицы проехали более пяти миллионов километров. «Сервис продолжил работу по контролю соблюдения правил. Нарушения фиксируются сервисными командами Whoosh, информация также поступает от ГАИ и города, и через общедоступный telegram-бот „Самокаты: общественный контроль“. За сезон было оштрафовано и заблокировано более 6500 нарушителей», — рассказали агентству в пресс-службе. Чаще всего тюменцы катались по улицам Республики, Профсоюзной, Мельникайте, 50 лет Октября и Пермякова. Отмечается, что среднее количество поездок на одного пользователя выросло на 33%. Ранее URA.RU писало, что с улиц Тюмени начали убирать электросамокаты. Прокатный сезон официально закончился 15 октября.