Какая погода ждет тюменцев в ноябре

В ноябре в Тюмени ожидается 18 дней осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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В ноябре тюменцев ждет снегодождь и редкое солнце
В ноябре тюменцев ждет снегодождь и редкое солнце Фото:

В ноябре тюменцев ждет 18 дней осадков — дождя и снега, а солнце выглянет лишь в десять дней из 30-ти. Такой прогноз на месяц представлен на сервисе «Яндекс. Погода».

«Тюмень, прогноз погоды на ноябрь. Осадки (снег, дождь, снег с дождем) — 18 дней из 30-ти. Облачно с прояснениями — 10 дней из 30-ти», — следует из данных сервиса. 

Температура воздуха будет колебаться от -6 (которые при ветре будут ощущаться до -12) до +4. Как ранее писало URA.RU, в ноябре тюменцев ждут девять дней непрерывных снегопадов.

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В ноябре тюменцев ждет 18 дней осадков — дождя и снега, а солнце выглянет лишь в десять дней из 30-ти. Такой прогноз на месяц представлен на сервисе «Яндекс. Погода». «Тюмень, прогноз погоды на ноябрь. Осадки (снег, дождь, снег с дождем) — 18 дней из 30-ти. Облачно с прояснениями — 10 дней из 30-ти», — следует из данных сервиса.  Температура воздуха будет колебаться от -6 (которые при ветре будут ощущаться до -12) до +4. Как ранее писало URA.RU, в ноябре тюменцев ждут девять дней непрерывных снегопадов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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