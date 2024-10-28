Какая погода ждет тюменцев в ноябре

В ноябре тюменцев ждет снегодождь и редкое солнце
В ноябре тюменцев ждет 18 дней осадков — дождя и снега, а солнце выглянет лишь в десять дней из 30-ти. Такой прогноз на месяц представлен на сервисе «Яндекс. Погода».
«Тюмень, прогноз погоды на ноябрь. Осадки (снег, дождь, снег с дождем) — 18 дней из 30-ти. Облачно с прояснениями — 10 дней из 30-ти», — следует из данных сервиса.
Температура воздуха будет колебаться от -6 (которые при ветре будут ощущаться до -12) до +4. Как ранее писало URA.RU, в ноябре тюменцев ждут девять дней непрерывных снегопадов.
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