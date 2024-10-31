Лукашенко: генералы ВСУ пытались связаться с Путиным и остановить бои

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские генералы в 2022 году обращались к нему с просьбой помочь связаться с российским главой Владимиром Путиным для сдачи в плен. Об этом он рассказал на конференции по евразийской безопасности.
«Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить конфликт и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: „Давай договоримся, не будем и так далее“», — рассказал Лукашенко. Его слова передает РИА Новости. Президент Белоруссии также упомянул о вмешательстве Запада и папы Римского, которые призывали Россию прекратить боевые действия.
По словам Лукашенко, несмотря на отвод войск России от Киева, угроза эскалации остается высокой. Белорусский лидер выразил убеждение в необходимости начала переговоров без предусловий и отметил наличие на Украине разумных военных, стремящихся завершить конфронтацию.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил стратегию главы России Владимира Путина на спецоперации. По его словам, стратегия Путина в СВО на Украине строится по принципу «step-by-step», то есть «шаг за шагом». Она уже «возымела действие».
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