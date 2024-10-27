Лукашенко объяснил стратегию Путина на СВО

Лукашенко: стратегия Путина на СВО заключается в пошаговом продвижении на фронте
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Стратегия главы РФ Владимира Путина на СВО возымела действие, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко
Стратегия главы РФ Владимира Путина на СВО возымела действие, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Стратегия президента РФ Владимира Путина в спецоперации на Украине строится по приницпу «step-by-step», то есть «шаг за шагом». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Вот эта путинская стратегия и стратегия военных степ-бай-степ, шаг за шагом, спокойно продвигаться, она возымела действие, и в Донбассе линия фронта смещается на запад», — сообщил Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его telegram-канале. По словам главы Беларуси, слова украинского лидера Владимира Зеленского о «плане победы» обусловлены серьезной ситуацией на фронте не в пользу Украины. 

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Стратегия президента РФ Владимира Путина в спецоперации на Украине строится по приницпу «step-by-step», то есть «шаг за шагом». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Вот эта путинская стратегия и стратегия военных степ-бай-степ, шаг за шагом, спокойно продвигаться, она возымела действие, и в Донбассе линия фронта смещается на запад», — сообщил Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его telegram-канале. По словам главы Беларуси, слова украинского лидера Владимира Зеленского о «плане победы» обусловлены серьезной ситуацией на фронте не в пользу Украины. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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