Лукашенко объяснил стратегию Путина на СВО

Стратегия президента РФ Владимира Путина в спецоперации на Украине строится по приницпу «step-by-step», то есть «шаг за шагом». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Вот эта путинская стратегия и стратегия военных степ-бай-степ, шаг за шагом, спокойно продвигаться, она возымела действие, и в Донбассе линия фронта смещается на запад», — сообщил Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его telegram-канале. По словам главы Беларуси, слова украинского лидера Владимира Зеленского о «плане победы» обусловлены серьезной ситуацией на фронте не в пользу Украины.
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