В ЦБ назвали возможные банкротства предприятий россиян «благом»

Данилова: банкротства бизнеса будут благом для российской экономики
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Банки будут покрывать кредитные риски
Банки будут покрывать кредитные риски Фото:

Банкротства бизнеса может стать благом для экономики в условиях ограничений на рынке в России. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это [банкротства бизнеса] будет, наверное, благо для экономики, если будет некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний», — передает РБК слова Даниловой. По ее словам, Банк России следит за тем, чтобы банки покрывали возникающие кредитные риски.

Данилова добавила, что проблема плавающих ставок находится под контролем ЦБ. В настоящее время реструктуризация находится в пределах нормы, а также не наблюдается «плохих кредитов», отметила директор департамента. 

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что денежно-кредитная политика ЦБ может привести к банкротству бизнеса. По его словам, рентабельность большинства предприятий меньше, чем ставки коммерческих кредитов при новой ключевой ставке 19% годовых.

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Банкротства бизнеса может стать благом для экономики в условиях ограничений на рынке в России. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. «В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это [банкротства бизнеса] будет, наверное, благо для экономики, если будет некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний», — передает РБК слова Даниловой. По ее словам, Банк России следит за тем, чтобы банки покрывали возникающие кредитные риски. Данилова добавила, что проблема плавающих ставок находится под контролем ЦБ. В настоящее время реструктуризация находится в пределах нормы, а также не наблюдается «плохих кредитов», отметила директор департамента.  Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что денежно-кредитная политика ЦБ может привести к банкротству бизнеса. По его словам, рентабельность большинства предприятий меньше, чем ставки коммерческих кредитов при новой ключевой ставке 19% годовых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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