В ЦБ назвали возможные банкротства предприятий россиян «благом»

Банкротства бизнеса может стать благом для экономики в условиях ограничений на рынке в России. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
«В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это [банкротства бизнеса] будет, наверное, благо для экономики, если будет некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний», — передает РБК слова Даниловой. По ее словам, Банк России следит за тем, чтобы банки покрывали возникающие кредитные риски.
Данилова добавила, что проблема плавающих ставок находится под контролем ЦБ. В настоящее время реструктуризация находится в пределах нормы, а также не наблюдается «плохих кредитов», отметила директор департамента.
Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что денежно-кредитная политика ЦБ может привести к банкротству бизнеса. По его словам, рентабельность большинства предприятий меньше, чем ставки коммерческих кредитов при новой ключевой ставке 19% годовых.
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