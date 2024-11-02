У британских консерваторов появился новый лидер

Экс-министр бизнеса и торговли стала новым лидером британских консерваторов
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Новым лидером британских консерваторов стала экс-министр бизнеса и торговли Кеми
Новым лидером британских консерваторов стала экс-министр бизнеса и торговли Кеми Фото:

У британской оппозиционной Консервативной партии спустя четыре месяца появился новый лидер. Им стала бывший министр бизнеса и торговли Кеми Баденок. Об этом заявил председатель «Комитета 1922», который объединяет рядовых парламентариев-консерваторов, Боб Блэкман. 

«Кеми Баденок набрала 53 806 голосов, Роберт Дженрик — 41 388 голосов», — сообщил Блэкман. Трансляция велась на телеканале Sky News.

Кеми Баденок ранее являлась министром бизнеса и торговли Великобритании. Новый пост она заняла спустя четыре месяца после поражения тори на парламентских выборах. В июле 2024 года к власти в Британии пришла Лейбористкая партия — результаты были обнародованы по итогам выборов. Предыдущий лидер Риши Сунак изъявил желание покинуть пост после того, как был выбран новый глава. 

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У британской оппозиционной Консервативной партии спустя четыре месяца появился новый лидер. Им стала бывший министр бизнеса и торговли Кеми Баденок. Об этом заявил председатель «Комитета 1922», который объединяет рядовых парламентариев-консерваторов, Боб Блэкман.  «Кеми Баденок набрала 53 806 голосов, Роберт Дженрик — 41 388 голосов», — сообщил Блэкман. Трансляция велась на телеканале Sky News. Кеми Баденок ранее являлась министром бизнеса и торговли Великобритании. Новый пост она заняла спустя четыре месяца после поражения тори на парламентских выборах. В июле 2024 года к власти в Британии пришла Лейбористкая партия — результаты были обнародованы по итогам выборов. Предыдущий лидер Риши Сунак изъявил желание покинуть пост после того, как был выбран новый глава. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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