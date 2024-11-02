У британских консерваторов появился новый лидер

У британской оппозиционной Консервативной партии спустя четыре месяца появился новый лидер. Им стала бывший министр бизнеса и торговли Кеми Баденок. Об этом заявил председатель «Комитета 1922», который объединяет рядовых парламентариев-консерваторов, Боб Блэкман.
«Кеми Баденок набрала 53 806 голосов, Роберт Дженрик — 41 388 голосов», — сообщил Блэкман. Трансляция велась на телеканале Sky News.
Кеми Баденок ранее являлась министром бизнеса и торговли Великобритании. Новый пост она заняла спустя четыре месяца после поражения тори на парламентских выборах. В июле 2024 года к власти в Британии пришла Лейбористкая партия — результаты были обнародованы по итогам выборов. Предыдущий лидер Риши Сунак изъявил желание покинуть пост после того, как был выбран новый глава.
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