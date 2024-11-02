Пермские университеты раскрыли свои доходы

Пермский государственный медуниверситет получил доход в сотни миллионов рублей
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ПГМУ имени Е.А.Вагнера по итогам 2023 года получил за счет оказания платных услуг более 1 млрд рублей Фото:

В Пермском крае вузы заработали по итогам 2023 года сотни миллионов рублей. Это следует из отчетов о финансово-хозяйственной деятельности, с которым ознакомился корреспондент URA.RU. Так, Пермский государственный медицинский университет имени Вагнера получил по итогам прошлого года доход в сумме более 1,6 млрд рублей.

«ФГОУ ВО „Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера“ Министерства здравоохранения РФ, отчет о финансовых результатах деятельности за 2023 год: доходы — 1 622 535 407,20 руб.; расходы — 1 692 214 461,54 руб.», — сообщается в отчете. Большая часть поступивших средств (1,1 млрд рублей) — доходы университета от оказания платных услуг (работ).

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет в 2023 году получил доход в сумме 845,1 млн рублей. Расходы вуза составили израсходовал вуз 824,4 млн рублей. Ранее URA.RU писало об увеличении доходов Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). В 2023 году они достигли 5,5 млрд рублей.

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В Пермском крае вузы заработали по итогам 2023 года сотни миллионов рублей. Это следует из отчетов о финансово-хозяйственной деятельности, с которым ознакомился корреспондент URA.RU. Так, Пермский государственный медицинский университет имени Вагнера получил по итогам прошлого года доход в сумме более 1,6 млрд рублей. «ФГОУ ВО „Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера“ Министерства здравоохранения РФ, отчет о финансовых результатах деятельности за 2023 год: доходы — 1 622 535 407,20 руб.; расходы — 1 692 214 461,54 руб.», — сообщается в отчете. Большая часть поступивших средств (1,1 млрд рублей) — доходы университета от оказания платных услуг (работ). Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет в 2023 году получил доход в сумме 845,1 млн рублей. Расходы вуза составили израсходовал вуз 824,4 млн рублей. Ранее URA.RU писало об увеличении доходов Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). В 2023 году они достигли 5,5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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