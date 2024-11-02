IT-компания Miro, основанная в Перми, уволит 18% сотрудников

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Это не первое сокращение сотрудников в компании
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Компания Miro, основанная пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным, панируют сократить 275 работников. Это 18% от всего штата.

«Разработчик платформы для совместной удаленной работы Miro уволит 18% штата — 275 сотрудников. Такой шаг позволит стартапу стать более „гибким и легким“, считают в компании», — пишет Forbes.

Это не первое массовое сокращение в компании. В феврале 2023 года Miro собирались попрощаться с 7% команды и уволить 119 человек.

Компания Miro существует с 2011 года. Но потом Хусид и Шардин открыли офисы в Сан-Франциска и Амстердаме. В январе 2022 года компания привлекла инвестиции на 1 млрд долларов. После начала спецоперации на Украине офис в Перми закрыли и перестали обслуживать пользователей в России и Беларуси.

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Компания Miro, основанная пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным, панируют сократить 275 работников. Это 18% от всего штата. «Разработчик платформы для совместной удаленной работы Miro уволит 18% штата — 275 сотрудников. Такой шаг позволит стартапу стать более „гибким и легким“, считают в компании», — пишет Forbes. Это не первое массовое сокращение в компании. В феврале 2023 года Miro собирались попрощаться с 7% команды и уволить 119 человек. Компания Miro существует с 2011 года. Но потом Хусид и Шардин открыли офисы в Сан-Франциска и Амстердаме. В январе 2022 года компания привлекла инвестиции на 1 млрд долларов. После начала спецоперации на Украине офис в Перми закрыли и перестали обслуживать пользователей в России и Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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