IT-компания Miro, основанная в Перми, уволит 18% сотрудников

Компания Miro, основанная пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным, панируют сократить 275 работников. Это 18% от всего штата.
«Разработчик платформы для совместной удаленной работы Miro уволит 18% штата — 275 сотрудников. Такой шаг позволит стартапу стать более „гибким и легким“, считают в компании», — пишет Forbes.
Это не первое массовое сокращение в компании. В феврале 2023 года Miro собирались попрощаться с 7% команды и уволить 119 человек.
Компания Miro существует с 2011 года. Но потом Хусид и Шардин открыли офисы в Сан-Франциска и Амстердаме. В январе 2022 года компания привлекла инвестиции на 1 млрд долларов. После начала спецоперации на Украине офис в Перми закрыли и перестали обслуживать пользователей в России и Беларуси.
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