IT-компания Miro, основанная в Перми, прекращает обслуживание клиентов в РФ и Беларуси

Основанный в Перми стартап Miro прекращает обслуживание клиентов в РФ и Беларуси
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Miro закроет для пользователей доступ к аккаунтам в октябре Фото:

Стартап Miro, основанный пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным, прекращает обслуживание клиентов в России и Беларуси. Соответствующие письма компания уже разослала своим пользователям.

«Интернет-платформа для совместной работы Mirо сообщила пользователям о прекращении работы в России и Белоруссии. Письмо с таким содержанием 14 августа было разослано владельцам аккаунтов», — пишет «РБК-Пермь». В компании пояснили, что вынуждены пойти на такие меры в связи с новыми санкциями. Полный доступ к Miro будет доступен до 12 сентября, а к аккаунтам — до 18:00 (мск) 11 октября.

В 2022 году IT-компания ликвидировала свое юрлицо в Перми, сейчас она базируется в странах ЕС и США. В 2023 году Miro объявила о сокращении штата сотрудников.

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Стартап Miro, основанный пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным, прекращает обслуживание клиентов в России и Беларуси. Соответствующие письма компания уже разослала своим пользователям. «Интернет-платформа для совместной работы Mirо сообщила пользователям о прекращении работы в России и Белоруссии. Письмо с таким содержанием 14 августа было разослано владельцам аккаунтов», — пишет «РБК-Пермь». В компании пояснили, что вынуждены пойти на такие меры в связи с новыми санкциями. Полный доступ к Miro будет доступен до 12 сентября, а к аккаунтам — до 18:00 (мск) 11 октября. В 2022 году IT-компания ликвидировала свое юрлицо в Перми, сейчас она базируется в странах ЕС и США. В 2023 году Miro объявила о сокращении штата сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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