IT-компания Miro, основанная в Перми, прекращает обслуживание клиентов в РФ и Беларуси

Основанный в Перми стартап Miro прекращает обслуживание клиентов в РФ и Беларуси

14 августа 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Miro закроет для пользователей доступ к аккаунтам в октябре Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Стартап Miro, основанный пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным, прекращает обслуживание клиентов в России и Беларуси. Соответствующие письма компания уже разослала своим пользователям. «Интернет-платформа для совместной работы Mirо сообщила пользователям о прекращении работы в России и Белоруссии. Письмо с таким содержанием 14 августа было разослано владельцам аккаунтов», — пишет «РБК-Пермь». В компании пояснили, что вынуждены пойти на такие меры в связи с новыми санкциями. Полный доступ к Miro будет доступен до 12 сентября, а к аккаунтам — до 18:00 (мск) 11 октября. В 2022 году IT-компания ликвидировала свое юрлицо в Перми, сейчас она базируется в странах ЕС и США. В 2023 году Miro объявила о сокращении штата сотрудников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стартап Miro, основанный пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным, прекращает обслуживание клиентов в России и Беларуси. Соответствующие письма компания уже разослала своим пользователям. «Интернет-платформа для совместной работы Mirо сообщила пользователям о прекращении работы в России и Белоруссии. Письмо с таким содержанием 14 августа было разослано владельцам аккаунтов», — пишет «РБК-Пермь». В компании пояснили, что вынуждены пойти на такие меры в связи с новыми санкциями. Полный доступ к Miro будет доступен до 12 сентября, а к аккаунтам — до 18:00 (мск) 11 октября. В 2022 году IT-компания ликвидировала свое юрлицо в Перми, сейчас она базируется в странах ЕС и США. В 2023 году Miro объявила о сокращении штата сотрудников.