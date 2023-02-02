Основанный в Перми стартап из топ-5 рейтинга Forbes увольняет сотрудников

Основанный в Перми стартап Miro увольняет сотрудников

03 февраля 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Уволенным сотрудникам выплатят выходное пособие (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Стартап Miro, основанный в Перми, увольняет сотрудников. Компания, основной офис которой с 2022 года находится в США, сократит 7% персонала Новость по теме Стартап из Перми, оцененный в миллиарды долларов, закрыл компанию «Компания Miro уволит 7% персонала, то есть почти 119 сотрудников. Miro активно расширялся последние три года, но, как и многие в IT-сфере, столкнулся с неблагоприятной «макроэкономической ситуацией», — пояснил Forbes один из основателей стартапа и его гендиректор Андрей Хусид. Уволенным сотрудникам выплатят выходное пособие и оставят ноутбуки, приобретенные компанией для работы. Кроме этого, сотрудники, потерявшие медицинскую страховку, получат единовременную выплату, эквивалентную страховым взносам за полгода, пообещал Хусид. Miro (до 2013 года RealtimeBoard) основана пермскими предпринимателями Андреем Хусидом и Олегом Шардиным в 2011 году. Штаб-квартира компании располагалась в Перми, а затем — в Сан-Франциско и Амстердаме. В 2022 году стартап занял четвертое место в рейтинге лучших облачных компаний по версии Forbes. В 2021 году другой пермский стартап, Xsolla, оказался в центре скандала из-за решения сократить штат сотрудников. Работодатель объяснил принятое решение необходимостью «продолжать движение».

Стартап Miro, основанный в Перми, увольняет сотрудников. Компания, основной офис которой с 2022 года находится в США, сократит 7% персонала «Компания Miro уволит 7% персонала, то есть почти 119 сотрудников. Miro активно расширялся последние три года, но, как и многие в IT-сфере, столкнулся с неблагоприятной «макроэкономической ситуацией», — пояснил Forbes один из основателей стартапа и его гендиректор Андрей Хусид. Уволенным сотрудникам выплатят выходное пособие и оставят ноутбуки, приобретенные компанией для работы. Кроме этого, сотрудники, потерявшие медицинскую страховку, получат единовременную выплату, эквивалентную страховым взносам за полгода, пообещал Хусид. Miro (до 2013 года RealtimeBoard) основана пермскими предпринимателями Андреем Хусидом и Олегом Шардиным в 2011 году. Штаб-квартира компании располагалась в Перми, а затем — в Сан-Франциско и Амстердаме. В 2022 году стартап занял четвертое место в рейтинге лучших облачных компаний по версии Forbes. В 2021 году другой пермский стартап, Xsolla, оказался в центре скандала из-за решения сократить штат сотрудников. Работодатель объяснил принятое решение необходимостью «продолжать движение».