На Тюмень надвигается опасная погода

На дорогах ожидаются снежные заносы
В Тюмени 6 и 7 ноября ожидается снегопад и усиление ветра до 18 м/с, на дорогах прогнозируют снежные заносы. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».
«На юге Тюменской в дневные часы 6 ноября и в ночные часы 7 ноября ожидается снег, усиление ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Днем 7 ноября в большинстве районов снег, порывы ветра до 16 м/с, местами метель», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что самые сильные снегопады пройдут в южной и юго-восточной частях региона. Снег начнется в 15:00 6 ноября и закончится утром 7 ноября.
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