04 ноября 2024

На Тюмень надвигается опасная погода

В Тюмени объявили штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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На дорогах ожидаются снежные заносы
На дорогах ожидаются снежные заносы Фото:

В Тюмени 6 и 7 ноября ожидается снегопад и усиление ветра до 18 м/с, на дорогах прогнозируют снежные заносы. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».

«На юге Тюменской в дневные часы 6 ноября и в ночные часы 7 ноября ожидается снег, усиление ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Днем 7 ноября в большинстве районов снег, порывы ветра до 16 м/с, местами метель», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что самые сильные снегопады пройдут в южной и юго-восточной частях региона. Снег начнется в 15:00 6 ноября и закончится утром 7 ноября.

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В Тюмени 6 и 7 ноября ожидается снегопад и усиление ветра до 18 м/с, на дорогах прогнозируют снежные заносы. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72». «На юге Тюменской в дневные часы 6 ноября и в ночные часы 7 ноября ожидается снег, усиление ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Днем 7 ноября в большинстве районов снег, порывы ветра до 16 м/с, местами метель», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что самые сильные снегопады пройдут в южной и юго-восточной частях региона. Снег начнется в 15:00 6 ноября и закончится утром 7 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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