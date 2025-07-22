Суд в Гааге снял арест с активов «Газпрома»

Окружной суд Гааги отозвал ордер на арест активов российского энергетического концерна «Газпром» в Нидерландах. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российского энергогиганта „Газпром“ GAZP.MM в Нидерландах», — пишет Reuters. Решение касается долей «Газпрома» в компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V., ранее замороженных по искам украинских предприятий «Жнива» и «Славутич-инвест».
Судебная инстанция постановила, что на указанные активы распространяется принцип государственного иммунитета. Согласно этому принципу, суды одной страны не вправе рассматривать дела против другого государства или его государственных предприятий.
Украинское предприятие «Жнива» ранее требовало от «Газпрома» компенсацию за ущерб, связанный с потерей урожая зерна в ходе СВО. Размер претензий составлял около 85 миллионов евро. В августе 2024 года Запорожский районный суд удовлетворил требования «Жнивы», после чего компания обратилась в суд Гааги с требованием исполнения решения украинской инстанции на территории Нидерландов.
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