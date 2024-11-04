Синоптик рассказал, где будут самые сильные снегопады в Тюменской области

Пурга накроет регион уже 6 ноября
В Тюменской области с 6 ноября ожидается метель, самые сильные снегопады пройдут в южной и юго-восточной частях региона. Такая информация указана в группе «Погода 72 — погода в Тюмени» в соцсети «ВКонтакте».
«В Тюмени прирост покрова составит 1-3 см. Наиболее интенсивные снегопады будут в южной и юго-восточной части Тюменской области. Здесь выпадет до 7-10 см снега», — написал синоптик Илья Винштейн.
Снег начнется в 15:00 6 ноября и закончится утром 7 ноября. Порывы ветра будут достигать 16 м/с.
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