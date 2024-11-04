04 ноября 2024
03 ноября 2024

Синоптик рассказал, где будут самые сильные снегопады в Тюменской области

Тюмень накроет метель и снегопад
© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга накроет регион уже 6 ноября
Пурга накроет регион уже 6 ноября Фото:

В Тюменской области с 6 ноября ожидается метель, самые сильные снегопады пройдут в южной и юго-восточной частях региона. Такая информация указана в группе «Погода 72 — погода в Тюмени» в соцсети «ВКонтакте».

«В Тюмени прирост покрова составит 1-3 см. Наиболее интенсивные снегопады будут в южной и юго-восточной части Тюменской области. Здесь выпадет до 7-10 см снега», — написал синоптик Илья Винштейн.

Снег начнется в 15:00 6 ноября и закончится утром 7 ноября. Порывы ветра будут достигать 16 м/с. 

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В Тюменской области с 6 ноября ожидается метель, самые сильные снегопады пройдут в южной и юго-восточной частях региона. Такая информация указана в группе «Погода 72 — погода в Тюмени» в соцсети «ВКонтакте». «В Тюмени прирост покрова составит 1-3 см. Наиболее интенсивные снегопады будут в южной и юго-восточной части Тюменской области. Здесь выпадет до 7-10 см снега», — написал синоптик Илья Винштейн. Снег начнется в 15:00 6 ноября и закончится утром 7 ноября. Порывы ветра будут достигать 16 м/с. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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