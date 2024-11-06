Курганский перевозчик Мурадымов вернул себе компанию, которую ранее продал

Член общественной палаты Кургана и перевозчик Газинур Мурадымов вновь стал владельцем транспортной компании «Арника», выкупив долю у Владимира Дорохова. Однако у возвращения компании есть интересные обстоятельства. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Заместитель председателя общества „Татары Зауралья“ и член общественной палаты города Кургана Газинур Мурадымов снова стал владельцем перевозчика фирмы „Арника“. Он выкупил долю Владимира Дорохова, которую ранее продал ему же», — сообщается в посте telegram-канала «Курганский транспорт».
Представитель компании «Арника» подчеркнул, что после перехода компании к Дорохову, она стала сталкиваться с серьезными проблемами, включая потерю маршрутов из-за невыполнения рейсов. Администраторам канала в «Арнике» сообщили, что, ранее успешно занимавшаяся перевозками по четырем межмуниципальным маршрутам, под управлением Дорохова начала терять свои позиции, что привело к изменению собственника.
В посте также сообщается, что с возвращением «Арники» под контроль Мурадымова ожидается реорганизация работы компании. Планируется обновление транспортного парка и пересмотр условий труда водителей.
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