Курганский перевозчик Мурадымов вернул себе компанию, которую ранее продал

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Перевозчик вновь стал руководителей компании, которую он продал другому бизнесмену
Перевозчик вновь стал руководителей компании, которую он продал другому бизнесмену Фото:

Член общественной палаты Кургана и перевозчик Газинур Мурадымов вновь стал владельцем транспортной компании «Арника», выкупив долю у Владимира Дорохова. Однако у возвращения компании есть интересные обстоятельства. Об этом сообщается в социальных сетях. 

«Заместитель председателя общества „Татары Зауралья“ и член общественной палаты города Кургана Газинур Мурадымов снова стал владельцем перевозчика фирмы „Арника“. Он выкупил долю Владимира Дорохова, которую ранее продал ему же», — сообщается в посте telegram-канала «Курганский транспорт». 

Представитель компании «Арника» подчеркнул, что после перехода компании к Дорохову, она стала сталкиваться с серьезными проблемами, включая потерю маршрутов из-за невыполнения рейсов. Администраторам канала в «Арнике» сообщили, что, ранее успешно занимавшаяся перевозками по четырем межмуниципальным маршрутам, под управлением Дорохова начала терять свои позиции, что привело к изменению собственника.

В посте также сообщается, что с возвращением «Арники» под контроль Мурадымова ожидается реорганизация работы компании. Планируется обновление транспортного парка и пересмотр условий труда водителей.

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Член общественной палаты Кургана и перевозчик Газинур Мурадымов вновь стал владельцем транспортной компании «Арника», выкупив долю у Владимира Дорохова. Однако у возвращения компании есть интересные обстоятельства. Об этом сообщается в социальных сетях.  «Заместитель председателя общества „Татары Зауралья“ и член общественной палаты города Кургана Газинур Мурадымов снова стал владельцем перевозчика фирмы „Арника“. Он выкупил долю Владимира Дорохова, которую ранее продал ему же», — сообщается в посте telegram-канала «Курганский транспорт».  Представитель компании «Арника» подчеркнул, что после перехода компании к Дорохову, она стала сталкиваться с серьезными проблемами, включая потерю маршрутов из-за невыполнения рейсов. Администраторам канала в «Арнике» сообщили, что, ранее успешно занимавшаяся перевозками по четырем межмуниципальным маршрутам, под управлением Дорохова начала терять свои позиции, что привело к изменению собственника. В посте также сообщается, что с возвращением «Арники» под контроль Мурадымова ожидается реорганизация работы компании. Планируется обновление транспортного парка и пересмотр условий труда водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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