Глава Минсельхоза заявила о рекордных урожаях в России

Глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила о рекордных урожаях в стране по итогам текущего года. Сбор зерновых прогнозируется на уровне 130 млн тонн в чистом весе, включая 83 млн тонн пшеницы, что является одним из лучших результатов в новейшей истории РФ.
«По итогам года сбор зерновых составит порядка 130 млн т в чистом весе, в том числе 83 млн т пшеницы. Этот результат войдет в пятерку лучших в новейшей истории России и позволит сохранить значительный экспортный потенциал», — заявил Лут во время заседания правительства. Она подчеркнула, что отрасль успешно справляется с задачей увеличения производственных объемов. Это, в свою очередь, будет способствовать систематическому достижению целей в области продовольственной безопасности, гарантируя экономическую доступность пищевых продуктов для населения страны и укрепляя позиции России на глобальном аграрном рынке.
Помимо зерновых, значительные успехи показали и другие аграрные секторы. Предварительные прогнозы указывают на сбор около 28 млн тонн масличных, включая рекордные урожаи сои и рапса, а также 44 млн тонн сахарной свеклы, что позволит произвести примерно 6,3–6,4 млн тонн сахара.
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