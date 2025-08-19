Над Ростовской областью сбит беспилотник
Силы российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Как отметил глава области, пострадавших при вражеской атаке нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!