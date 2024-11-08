08 ноября 2024

В Тюмени 12-летний ребенок пострадал в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из автомобилей выехал на «встречку»
Один из автомобилей выехал на «встречку» Фото:

В Тюмени днем 9 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП травмы 12-летний ребенок. ОБ этом заявили о Госавтоинспекции региона.

«12-летний ребенок пострадал в ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ, 16 в Тюмени. Здесь столкнулись два автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Среди пострадавших, кроме ребенка, еще два человека. Предварительно, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ДТП всего пострадало три человека
В ДТП всего пострадало три человека
Фото:

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В Тюмени днем 9 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП травмы 12-летний ребенок. ОБ этом заявили о Госавтоинспекции региона. «12-летний ребенок пострадал в ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ, 16 в Тюмени. Здесь столкнулись два автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства. Среди пострадавших, кроме ребенка, еще два человека. Предварительно, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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