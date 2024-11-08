Один из автомобилей выехал на «встречку»
В Тюмени днем 9 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП травмы 12-летний ребенок. ОБ этом заявили о Госавтоинспекции региона.
«12-летний ребенок пострадал в ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ, 16 в Тюмени. Здесь столкнулись два автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Среди пострадавших, кроме ребенка, еще два человека. Предварительно, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В ДТП всего пострадало три человека
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