Именитую спортсменку довели до увольнения из мэрии Екатеринбурга

Решению об отставке чемпионки мира по гандболу Людмилы Фитиной с поста начальника управления мэрии Екатеринбурга по спорту предшествовал конфликт с замгубернатора по соцполитике Павлом Крековым. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти.
О скором увольнении Фитиной, которая работает в администрации с 2007 года, URA.RU сообщило 6 ноября. Источник агентства тогда рассказывал, что чиновница решила сменить обстановку и поддалась на уговоры ректора Виктора Кокшарова возглавить институт спорта УрФУ.
«На Фитину также повлиял Креков. Буквально терзал ее странными поручениями. Например, когда был чемпионат России по легкой атлетике, требовал полные трибуны. „Наполняйте как хотите!“. А помощи — ноль. Сыграл накопительный эффект», — передал собеседник.
Сама Фитина, впрочем, в своем публичном комментарии для URA.RU, назвала отношения с Крековым «нормальными, рабочими». «Даже не понимаю, почему вы эту тему обсуждаете, даже вспомнить не могу пример [негативного взаимодействия]», — сказала она. Связаться с самими Крековым по имеющимся в распоряжении агентства номерам не удалось.
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