05 ноября 2024

Именитая спортсменка уходит из мэрии Екатеринбурга — на место осужденного декана УрФУ

Людмила Фитина покидает должность главной по спорту в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная первому фестивалю мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург , фитина людмила
Людмила Фитина покинет администрацию в ноябре Фото:
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Уголовное дело экс-директора института УрФУ Шурманова

Начальница управления мэрии Екатеринбурга по физической культуре и спорту Людмила Фитина покидает должность, чтобы возглавить институт спорта и молодежной политики УрФУ, обезглавленный после задержания и ареста Евгения Шурманова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти

«[Ректор УрФУ Виктор] Кокшаров давно приглашал Фитину на работу, на днях она согласилась. Кандидатом на место Фитиной [в мэрии] является [ее заместитель Иван] Алыпов (бронзовый призер Олимпиады-2006, прим. ред.)», — поделился собеседник. Представителям мэрии и университета направлены просьбы о комментарии по теме, ответы будут опубликованы, как только поступят.

Фитина — чемпионка мира по гандболу, мастер спорта СССР международного класса. Руководящий пост в администрации она занимает с 2007 года.

Мера пресечения по Евгению Шурманову. Екатеринбург
Уголовное дело по Евгению Шурманову началось в 2022 году
Фото:

Уголовный скандал вокруг института спорта УрФУ разгорелся в 2022 году. Шурманова задержали на рабочем месте. По версии следствия, он, отвечавший за организацию Всероссйиской летней Универсиады в 2020 году, вступил в сговор с замдиректора компании «Комплексные технологии связи» Алексеем Кувариным. Последний договорился с отелями о проживании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. После этого Шурманов предоставил отчеты, в которых на одного участникам было потрачено по 3000 рублей в сутки. Куварин пошел на сделку со следствием и дал показания на Шурманова. А также рассказал, как расписывался в поддельных договорах.

Также Шурманова обвинили в присвоении субсидии, выделенной для областной федерации регби. В октябре 2024 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил ему девять лет колонии общего режима со штрафом в миллион рублей. Свою вину Шурманов так и не признал. Во время следствия его освободили от должности в вузе.

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Начальница управления мэрии Екатеринбурга по физической культуре и спорту Людмила Фитина покидает должность, чтобы возглавить институт спорта и молодежной политики УрФУ, обезглавленный после задержания и ареста Евгения Шурманова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти «[Ректор УрФУ Виктор] Кокшаров давно приглашал Фитину на работу, на днях она согласилась. Кандидатом на место Фитиной [в мэрии] является [ее заместитель Иван] Алыпов (бронзовый призер Олимпиады-2006, прим. ред.)», — поделился собеседник. Представителям мэрии и университета направлены просьбы о комментарии по теме, ответы будут опубликованы, как только поступят. Фитина — чемпионка мира по гандболу, мастер спорта СССР международного класса. Руководящий пост в администрации она занимает с 2007 года. Уголовный скандал вокруг института спорта УрФУ разгорелся в 2022 году. Шурманова задержали на рабочем месте. По версии следствия, он, отвечавший за организацию Всероссйиской летней Универсиады в 2020 году, вступил в сговор с замдиректора компании «Комплексные технологии связи» Алексеем Кувариным. Последний договорился с отелями о проживании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. После этого Шурманов предоставил отчеты, в которых на одного участникам было потрачено по 3000 рублей в сутки. Куварин пошел на сделку со следствием и дал показания на Шурманова. А также рассказал, как расписывался в поддельных договорах. Также Шурманова обвинили в присвоении субсидии, выделенной для областной федерации регби. В октябре 2024 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил ему девять лет колонии общего режима со штрафом в миллион рублей. Свою вину Шурманов так и не признал. Во время следствия его освободили от должности в вузе.
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