Именитая спортсменка уходит из мэрии Екатеринбурга — на место осужденного декана УрФУ

Людмила Фитина покидает должность главной по спорту в Екатеринбурге

06 ноября 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

Людмила Фитина покинет администрацию в ноябре Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело экс-директора института УрФУ Шурманова Начальница управления мэрии Екатеринбурга по физической культуре и спорту Людмила Фитина покидает должность, чтобы возглавить институт спорта и молодежной политики УрФУ, обезглавленный после задержания и ареста Евгения Шурманова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти «[Ректор УрФУ Виктор] Кокшаров давно приглашал Фитину на работу, на днях она согласилась. Кандидатом на место Фитиной [в мэрии] является [ее заместитель Иван] Алыпов (бронзовый призер Олимпиады-2006, прим. ред.)», — поделился собеседник. Представителям мэрии и университета направлены просьбы о комментарии по теме, ответы будут опубликованы, как только поступят. Фитина — чемпионка мира по гандболу, мастер спорта СССР международного класса. Руководящий пост в администрации она занимает с 2007 года. Уголовное дело по Евгению Шурманову началось в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уголовный скандал вокруг института спорта УрФУ разгорелся в 2022 году. Шурманова задержали на рабочем месте. По версии следствия, он, отвечавший за организацию Всероссйиской летней Универсиады в 2020 году, вступил в сговор с замдиректора компании «Комплексные технологии связи» Алексеем Кувариным. Последний договорился с отелями о проживании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. После этого Шурманов предоставил отчеты, в которых на одного участникам было потрачено по 3000 рублей в сутки. Куварин пошел на сделку со следствием и дал показания на Шурманова. А также рассказал, как расписывался в поддельных договорах. Также Шурманова обвинили в присвоении субсидии, выделенной для областной федерации регби. В октябре 2024 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил ему девять лет колонии общего режима со штрафом в миллион рублей. Свою вину Шурманов так и не признал. Во время следствия его освободили от должности в вузе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальница управления мэрии Екатеринбурга по физической культуре и спорту Людмила Фитина покидает должность, чтобы возглавить институт спорта и молодежной политики УрФУ, обезглавленный после задержания и ареста Евгения Шурманова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти «[Ректор УрФУ Виктор] Кокшаров давно приглашал Фитину на работу, на днях она согласилась. Кандидатом на место Фитиной [в мэрии] является [ее заместитель Иван] Алыпов (бронзовый призер Олимпиады-2006, прим. ред.)», — поделился собеседник. Представителям мэрии и университета направлены просьбы о комментарии по теме, ответы будут опубликованы, как только поступят. Фитина — чемпионка мира по гандболу, мастер спорта СССР международного класса. Руководящий пост в администрации она занимает с 2007 года. Уголовный скандал вокруг института спорта УрФУ разгорелся в 2022 году. Шурманова задержали на рабочем месте. По версии следствия, он, отвечавший за организацию Всероссйиской летней Универсиады в 2020 году, вступил в сговор с замдиректора компании «Комплексные технологии связи» Алексеем Кувариным. Последний договорился с отелями о проживании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. После этого Шурманов предоставил отчеты, в которых на одного участникам было потрачено по 3000 рублей в сутки. Куварин пошел на сделку со следствием и дал показания на Шурманова. А также рассказал, как расписывался в поддельных договорах. Также Шурманова обвинили в присвоении субсидии, выделенной для областной федерации регби. В октябре 2024 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил ему девять лет колонии общего режима со штрафом в миллион рублей. Свою вину Шурманов так и не признал. Во время следствия его освободили от должности в вузе.