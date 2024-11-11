Путин заявил о дефиците яблок в России

Президент России Владимир Путин заявил о дефиците яблок в стране. Об этом глава государства сказал во время встречи с главой Республики Северная Осетия Сергеем Меняйло.
«Вы помните, в 2021 году Вы давали поручение по поводу развития отраслей экономики. У нас сегодня самый большой яблоневый сад на Юге России — 1500 гектаров», — сообщил Меняйло в ходе встречи, стенограмма которой приведена на сайте Кремля. На что российский лидер ответил: «И все равно дефицит, есть куда развиваться».
С данным замечанием Меняйло согласился, а также добавил, что в регионе также наблюдается и дефицит груш. «В прошлом году мы первый раз посадили груши, потому что их тоже у нас нет», — объяснил глава Северной Осетии.
Ранее сообщалось о дефиците сливочного масла в стране. По словам ретейлеров, производители не справляются с ажиотажным спросом, передает телеканал 360.
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