Путин заявил о дефиците яблок в России

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Путин указал на дефицит яблок на встрече с главой Северной Осетии
Путин указал на дефицит яблок на встрече с главой Северной Осетии Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о дефиците яблок в стране. Об этом глава государства сказал во время встречи с главой Республики Северная Осетия Сергеем Меняйло.

«Вы помните, в 2021 году Вы давали поручение по поводу развития отраслей экономики. У нас сегодня самый большой яблоневый сад на Юге России — 1500 гектаров», — сообщил Меняйло в ходе встречи, стенограмма которой приведена на сайте Кремля. На что российский лидер ответил: «И все равно дефицит, есть куда развиваться».

С данным замечанием Меняйло согласился, а также добавил, что в регионе также наблюдается и дефицит груш. «В прошлом году мы первый раз посадили груши, потому что их тоже у нас нет», — объяснил глава Северной Осетии.

Ранее сообщалось о дефиците сливочного масла в стране. По словам ретейлеров, производители не справляются с ажиотажным спросом, передает телеканал 360.

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Президент России Владимир Путин заявил о дефиците яблок в стране. Об этом глава государства сказал во время встречи с главой Республики Северная Осетия Сергеем Меняйло. «Вы помните, в 2021 году Вы давали поручение по поводу развития отраслей экономики. У нас сегодня самый большой яблоневый сад на Юге России — 1500 гектаров», — сообщил Меняйло в ходе встречи, стенограмма которой приведена на сайте Кремля. На что российский лидер ответил: «И все равно дефицит, есть куда развиваться». С данным замечанием Меняйло согласился, а также добавил, что в регионе также наблюдается и дефицит груш. «В прошлом году мы первый раз посадили груши, потому что их тоже у нас нет», — объяснил глава Северной Осетии. Ранее сообщалось о дефиците сливочного масла в стране. По словам ретейлеров, производители не справляются с ажиотажным спросом, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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