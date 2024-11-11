Российским судьям увеличат гонорары

Российским судьям повысят гонорары за обслуживание матчей чемпионата России. Выплаты увеличатся с 1 июля 2025 года.
«С 1 июля 2025 года РФС увеличит размеры вознаграждений, выплачиваемых судьям за обслуживание матчей чемпионата России», — передает «Спорт Экспресс». Гонорары вырастут сразу у нескольких категорий.
Например, выплаты судьи вырастут с 200 тысяч рублей до 214 тысяч, ассистенты рефери и видеоарбитры будут получать 107 тысяч (было 100 тысяч), у помощников видеоарбитра гонорары вырастут с 50 до 54,5 тысяч, инспектора и ассистентов — до 53,5 тысяч.
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