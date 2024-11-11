Российским судьям увеличат гонорары

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Судьи будут получат 214 тысяч рублей
Судьи будут получат 214 тысяч рублей Фото:

Российским судьям повысят гонорары за обслуживание матчей чемпионата России. Выплаты увеличатся с 1 июля 2025 года.

«С 1 июля 2025 года РФС увеличит размеры вознаграждений, выплачиваемых судьям за обслуживание матчей чемпионата России», — передает «Спорт Экспресс». Гонорары вырастут сразу у нескольких категорий.

Например, выплаты судьи вырастут с 200 тысяч рублей до 214 тысяч, ассистенты рефери и видеоарбитры будут получать 107 тысяч (было 100 тысяч), у помощников видеоарбитра гонорары вырастут с 50 до 54,5 тысяч, инспектора и ассистентов — до 53,5 тысяч.

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Российским судьям повысят гонорары за обслуживание матчей чемпионата России. Выплаты увеличатся с 1 июля 2025 года. «С 1 июля 2025 года РФС увеличит размеры вознаграждений, выплачиваемых судьям за обслуживание матчей чемпионата России», — передает «Спорт Экспресс». Гонорары вырастут сразу у нескольких категорий. Например, выплаты судьи вырастут с 200 тысяч рублей до 214 тысяч, ассистенты рефери и видеоарбитры будут получать 107 тысяч (было 100 тысяч), у помощников видеоарбитра гонорары вырастут с 50 до 54,5 тысяч, инспектора и ассистентов — до 53,5 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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