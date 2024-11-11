В Сочи спасли тюменского туриста, забравшегося на столб из-за воя шакалов

В Сочи турист из Тюменской области заблудился в лесу и забрался на столб, так как испугался воя шакалов. Мужчине помогли спуститься спасатели. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
«Приезжий турист рассказал, что не успел выйти до темноты обратно в населенный пункт, хотя его об этом предупреждали. Когда солнце село, мужчина испугался воя шакалов и забрался повыше, потому что не знал, как вести себя в лесу», — сообщили в группе отряда. Отмечается, что на отдых в Сочи спасенный приехал из Тюменской области.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени спасли местного жителя, который пил алкоголь ежедневно на протяжении года. Мужчина перестал есть, пить и вставать с кровати. Когда ему стало плохо его родственники вызвали скорую, мужчину госпитализировали.
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