Тюменка прошла в финал «Универвидения»

Студентка из Тюмени Анастасия Бобровка вышла в финал XIII Национального музыкального проекта «Универвидение». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Тюменка Анастасия Бобровка прошла в финал „Универвидения“. Эксперты определили трех исполнителей, которые отправляются напрямую в последний этап конкурса, который проходит в Казани, и состоится 15 ноября», — рассказали в инфоцентре.
Победитель конкурса получит право участия во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2025 году. Анастасия Бобровка — обладательница гран-при областного фестиваля «Студенческая весна» и специального приза «Принцесса битбокса». Она представила на суд жюри ненецкую народную песню «Сихиртя не ню» и композицию Егора Сесарева «С тобой» в жанре «Лайвлупинг» — когда музыка создается прямо при зрителях, при помощи записи и воспроизведения закольцованных фрагментов.
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