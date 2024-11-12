Тюменка прошла в финал «Универвидения»

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Девушка покорила жюри и вышла в финал (архивное фото)
Девушка покорила жюри и вышла в финал (архивное фото) Фото:

Студентка из Тюмени Анастасия Бобровка вышла в финал XIII Национального музыкального проекта «Универвидение». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Тюменка Анастасия Бобровка прошла в финал „Универвидения“. Эксперты определили трех исполнителей, которые отправляются напрямую в последний этап конкурса, который проходит в Казани, и состоится 15 ноября», — рассказали в инфоцентре.

Победитель конкурса получит право участия во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2025 году. Анастасия Бобровка — обладательница гран-при областного фестиваля «Студенческая весна» и специального приза «Принцесса битбокса». Она представила на суд жюри ненецкую народную песню «Сихиртя не ню» и композицию Егора Сесарева «С тобой» в жанре «Лайвлупинг» — когда музыка создается прямо при зрителях, при помощи записи и воспроизведения закольцованных фрагментов.

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Студентка из Тюмени Анастасия Бобровка вышла в финал XIII Национального музыкального проекта «Универвидение». Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Тюменка Анастасия Бобровка прошла в финал „Универвидения“. Эксперты определили трех исполнителей, которые отправляются напрямую в последний этап конкурса, который проходит в Казани, и состоится 15 ноября», — рассказали в инфоцентре. Победитель конкурса получит право участия во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2025 году. Анастасия Бобровка — обладательница гран-при областного фестиваля «Студенческая весна» и специального приза «Принцесса битбокса». Она представила на суд жюри ненецкую народную песню «Сихиртя не ню» и композицию Егора Сесарева «С тобой» в жанре «Лайвлупинг» — когда музыка создается прямо при зрителях, при помощи записи и воспроизведения закольцованных фрагментов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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