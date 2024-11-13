«Известия»: в семи регионах России возникла нехватка лекарств для почек

14 ноября 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

В России возникли проблемы с выдачей препаратов для пациентов с хроническими заболеваниями почек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители семи регионов, которым необходим диализ при хроническом заболевании почек (ХБП), пожаловались на перебои с необходимыми препаратами. Об этом сообщили «Известиям» в региональных отделениях пациентской организации «Нефро-Лига». «О нехватке препаратов для людей с ХБП сообщают из Омской, Оренбургской, Ленинградской и Орловской областей. Также поступают жалобы из Дагестана, Башкирии и Санкт-Петербурга. Без необходимых медикаментов состояние больных стремительно ухудшается», — заявил «Известиям» президент регионального отделения организации Юрий Кандалов. По данным Кандалова, в Башкирии больных не могут своевременно обеспечить лекарствами «Эральфон», «Аранесп» и «Мирцера». В региональном отделении по Дагестану указали на проблемы с получением пациентами на диализе препарата «Кетостерил». Весной 2024 года в «Нефро-Лиги» сообщали, что с прилавков российских аптек пропал препарат «Калимейт», который необходим людям на диализе. На данный момент это единственный калиевый сорбент, зарегистрированный в РФ. В Минздраве на тот момент отметили, что произвели отгрузку препарата и регионам его должно хватить на 10 месяцев, Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители семи регионов, которым необходим диализ при хроническом заболевании почек (ХБП), пожаловались на перебои с необходимыми препаратами. Об этом сообщили «Известиям» в региональных отделениях пациентской организации «Нефро-Лига». «О нехватке препаратов для людей с ХБП сообщают из Омской, Оренбургской, Ленинградской и Орловской областей. Также поступают жалобы из Дагестана, Башкирии и Санкт-Петербурга. Без необходимых медикаментов состояние больных стремительно ухудшается», — заявил «Известиям» президент регионального отделения организации Юрий Кандалов. По данным Кандалова, в Башкирии больных не могут своевременно обеспечить лекарствами «Эральфон», «Аранесп» и «Мирцера». В региональном отделении по Дагестану указали на проблемы с получением пациентами на диализе препарата «Кетостерил». Весной 2024 года в «Нефро-Лиги» сообщали, что с прилавков российских аптек пропал препарат «Калимейт», который необходим людям на диализе. На данный момент это единственный калиевый сорбент, зарегистрированный в РФ. В Минздраве на тот момент отметили, что произвели отгрузку препарата и регионам его должно хватить на 10 месяцев,