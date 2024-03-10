В России возник дефицит лекарств для пациентов с болезнями почек

11 марта 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

Нехватка препарата наблюдается почти в 60 регионах России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С прилавков российских аптек пропал препарат «Калимейт». Он необходим людям на диализе. На данный момент это единственный калиевый сорбент, зарегистрированный в РФ, сообщила глава правления «Нефро-Лиги» (организации, объединяющей людей с заболеваниями почек) Галина Горецкая. «Перебои в поставках „Калимейта“ критичны, диализные пациенты должны получать его по бесплатным рецептам через аптеки. Назначение препарата позволяет более эффективно обеспечивать лечение гиперкалиемии и профилактику ее возникновения», — рассказала Галина Горецкая в интервью «Известиям». По данным издания, сорбент отсутствует минимум в 58 регионах. Производитель «Р-Фарм» пояснил газете, что за последнюю неделю компания отгрузила более 10 тысяч упаковок этого препарата. Обязательства по поставкам выполняются в полном объеме. В Минздраве отметили, что регионам должно хватить препарата на 10 месяцев, заявляют «Известия». Журналисты выяснили, что приобрести «Калимейт» сейчас можно в аптеках столицы, Московской области, Санкт-Петербурга, Мордовии, Татарстана и еще восьми областей. Многие лекарства, в том числе жизненно важные, исчезли из российских магазинов из-за западных санкций. URA.RU рассказывает, какие препараты пропали, а какие появились на замену.

С прилавков российских аптек пропал препарат «Калимейт». Он необходим людям на диализе. На данный момент это единственный калиевый сорбент, зарегистрированный в РФ, сообщила глава правления «Нефро-Лиги» (организации, объединяющей людей с заболеваниями почек) Галина Горецкая. «Перебои в поставках „Калимейта“ критичны, диализные пациенты должны получать его по бесплатным рецептам через аптеки. Назначение препарата позволяет более эффективно обеспечивать лечение гиперкалиемии и профилактику ее возникновения», — рассказала Галина Горецкая в интервью «Известиям». По данным издания, сорбент отсутствует минимум в 58 регионах. Производитель «Р-Фарм» пояснил газете, что за последнюю неделю компания отгрузила более 10 тысяч упаковок этого препарата. Обязательства по поставкам выполняются в полном объеме. В Минздраве отметили, что регионам должно хватить препарата на 10 месяцев, заявляют «Известия». Журналисты выяснили, что приобрести «Калимейт» сейчас можно в аптеках столицы, Московской области, Санкт-Петербурга, Мордовии, Татарстана и еще восьми областей. Многие лекарства, в том числе жизненно важные, исчезли из российских магазинов из-за западных санкций. URA.RU рассказывает, какие препараты пропали, а какие появились на замену.