10 марта 2024

В России возник дефицит лекарств для пациентов с болезнями почек

© Служба новостей «URA.RU»
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Нехватка препарата наблюдается почти в 60 регионах России Фото:

С прилавков российских аптек пропал препарат «Калимейт». Он необходим людям на диализе. На данный момент это единственный калиевый сорбент, зарегистрированный в РФ, сообщила глава правления «Нефро-Лиги» (организации, объединяющей людей с заболеваниями почек) Галина Горецкая.

«Перебои в поставках „Калимейта“ критичны, диализные пациенты должны получать его по бесплатным рецептам через аптеки. Назначение препарата позволяет более эффективно обеспечивать лечение гиперкалиемии и профилактику ее возникновения», — рассказала Галина Горецкая в интервью «Известиям». По данным издания, сорбент отсутствует минимум в 58 регионах.

Производитель «Р-Фарм» пояснил газете, что за последнюю неделю компания отгрузила более 10 тысяч упаковок этого препарата. Обязательства по поставкам выполняются в полном объеме. В Минздраве отметили, что регионам должно хватить препарата на 10 месяцев, заявляют «Известия». Журналисты выяснили, что приобрести «Калимейт» сейчас можно в аптеках столицы, Московской области, Санкт-Петербурга, Мордовии, Татарстана и еще восьми областей.

Многие лекарства, в том числе жизненно важные, исчезли из российских магазинов из-за западных санкций. URA.RU рассказывает, какие препараты пропали, а какие появились на замену.

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С прилавков российских аптек пропал препарат «Калимейт». Он необходим людям на диализе. На данный момент это единственный калиевый сорбент, зарегистрированный в РФ, сообщила глава правления «Нефро-Лиги» (организации, объединяющей людей с заболеваниями почек) Галина Горецкая. «Перебои в поставках „Калимейта“ критичны, диализные пациенты должны получать его по бесплатным рецептам через аптеки. Назначение препарата позволяет более эффективно обеспечивать лечение гиперкалиемии и профилактику ее возникновения», — рассказала Галина Горецкая в интервью «Известиям». По данным издания, сорбент отсутствует минимум в 58 регионах. Производитель «Р-Фарм» пояснил газете, что за последнюю неделю компания отгрузила более 10 тысяч упаковок этого препарата. Обязательства по поставкам выполняются в полном объеме. В Минздраве отметили, что регионам должно хватить препарата на 10 месяцев, заявляют «Известия». Журналисты выяснили, что приобрести «Калимейт» сейчас можно в аптеках столицы, Московской области, Санкт-Петербурга, Мордовии, Татарстана и еще восьми областей. Многие лекарства, в том числе жизненно важные, исчезли из российских магазинов из-за западных санкций. URA.RU рассказывает, какие препараты пропали, а какие появились на замену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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