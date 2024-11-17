17 ноября 2024
16 ноября 2024

Водитель из ХМАО разбился на «трассе смерти»

Житель ХМАО погиб в аварии на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО разбился на «трассе смерти» в Нефтеюганском районе
Житель ХМАО разбился на «трассе смерти» в Нефтеюганском районе Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. В народе эту дорогу называют «трассой смерти» из-за многочисленных аварий. Водитель отечественного автомобиля погиб, выехав на встречную полосу, сообщила Госавтоинспекция Югры.

«На 27-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, подъезд к Сургуту в Нефтеюганском районе 30-летний водитель ВАЗа, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Nissan. В результате ДТП водитель отечественного авто погиб, пассажирка ВАЗа и пассажирка Nissan получили травмы», — сообщила Госавтоинспекция ХМАО в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что водитель из Урая, по вине которого в ДТП погибли два человека, предстанет перед судом. Уголовное дело утвердила прокуратура.

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В Нефтеюганском районе ХМАО на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. В народе эту дорогу называют «трассой смерти» из-за многочисленных аварий. Водитель отечественного автомобиля погиб, выехав на встречную полосу, сообщила Госавтоинспекция Югры. «На 27-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, подъезд к Сургуту в Нефтеюганском районе 30-летний водитель ВАЗа, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Nissan. В результате ДТП водитель отечественного авто погиб, пассажирка ВАЗа и пассажирка Nissan получили травмы», — сообщила Госавтоинспекция ХМАО в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что водитель из Урая, по вине которого в ДТП погибли два человека, предстанет перед судом. Уголовное дело утвердила прокуратура.
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