Водитель из ХМАО разбился на «трассе смерти»

В Нефтеюганском районе ХМАО на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. В народе эту дорогу называют «трассой смерти» из-за многочисленных аварий. Водитель отечественного автомобиля погиб, выехав на встречную полосу, сообщила Госавтоинспекция Югры.
«На 27-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, подъезд к Сургуту в Нефтеюганском районе 30-летний водитель ВАЗа, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Nissan. В результате ДТП водитель отечественного авто погиб, пассажирка ВАЗа и пассажирка Nissan получили травмы», — сообщила Госавтоинспекция ХМАО в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что водитель из Урая, по вине которого в ДТП погибли два человека, предстанет перед судом. Уголовное дело утвердила прокуратура.
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