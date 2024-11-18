18 ноября 2024

В Екатеринбурге десять дней ищут 19-летнего парня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночной центр. Екатеринбург, слякоть, мокрый снег, следы на снегу
Местонахождения парня неизвестно с 8 ноября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге десять дней назад пропал 19-летний Александр Богомазов. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Богомазов Александр Михайлович, 19 лет (2005 года рождения). Город Екатеринбург, Орджоникидзевский район. С 8 ноября 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

На момент пропажи парень был одет в бежевую водолазку, в черный спортивный костюм с кроссовками. Его рост составляет 175 сантиметров. Парень имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.

Ориентировка на пропавшего парня из Екатеринбурга
Ориентировка на пропавшего парня из Екатеринбурга

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге десять дней назад пропал 19-летний Александр Богомазов. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Богомазов Александр Михайлович, 19 лет (2005 года рождения). Город Екатеринбург, Орджоникидзевский район. С 8 ноября 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. На момент пропажи парень был одет в бежевую водолазку, в черный спортивный костюм с кроссовками. Его рост составляет 175 сантиметров. Парень имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...