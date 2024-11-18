В Екатеринбурге десять дней назад пропал 19-летний Александр Богомазов. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Богомазов Александр Михайлович, 19 лет (2005 года рождения). Город Екатеринбург, Орджоникидзевский район. С 8 ноября 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
На момент пропажи парень был одет в бежевую водолазку, в черный спортивный костюм с кроссовками. Его рост составляет 175 сантиметров. Парень имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.
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