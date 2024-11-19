Лавров обозначил позицию России по ядерной войне

Лавров: Россия привержена позиции по недопущению ядерной войны
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Сергей Лавров заявил, что РФ придерживается позиции по недопущению ядерной войны
Сергей Лавров заявил, что РФ придерживается позиции по недопущению ядерной войны Фото:

Нельзя допустить ядерную войну. Такую позицию России обозначил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

«РФ строго привержена позиции по недопущению ядерной войны», — сказал Лавров на пресс-конференции после саммита G20. Ее транслировал ТАСС. 

Лавров также прокомментировал новую ядерную доктрину России. Он призвал Запад внимательно ее прочитать, а не выделять в документе только, то что им нужно

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Нельзя допустить ядерную войну. Такую позицию России обозначил глава МИД РФ Сергей Лавров.  «РФ строго привержена позиции по недопущению ядерной войны», — сказал Лавров на пресс-конференции после саммита G20. Ее транслировал ТАСС.  Лавров также прокомментировал новую ядерную доктрину России. Он призвал Запад внимательно ее прочитать, а не выделять в документе только, то что им нужно
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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