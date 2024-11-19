Лавров обозначил позицию России по ядерной войне

Сергей Лавров заявил, что РФ придерживается позиции по недопущению ядерной войны
Нельзя допустить ядерную войну. Такую позицию России обозначил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«РФ строго привержена позиции по недопущению ядерной войны», — сказал Лавров на пресс-конференции после саммита G20. Ее транслировал ТАСС.
Лавров также прокомментировал новую ядерную доктрину России. Он призвал Запад внимательно ее прочитать, а не выделять в документе только, то что им нужно
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