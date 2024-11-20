В Челябинскую область приехал заместитель Баринова

В Челябинскую область приехали чиновники высокого ранга из Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН). Как сообщили URA.RU в управлении общественных связей правительства региона, среди них — заместитель руководителя агентства Игоря Баринова.
«В регион приехали заместитель руководителя ФАДН Станислав Бедкин, помощник Баринова Андрей Киселев и начальник отдела госполитики в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан ФАДН России Марина Соснина. Представителей федерального ведомства сопровождают замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Александр Зацепин, начальник управления общественных связей правительства региона Дмитрий Семенов и замруководителя Коркинского округа Владимир Кочкин», — сообщили URA.RU в управлении. Среди обсуждаемых тем — условия предоставления субсидии на адаптацию и социализацию иностранных граждан.
В октябре в регионе произошел инцидент, возможно, привлекший внимание ФАДН к Челябинской области. В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. Ее последними пассажирами были несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемого, но горожане к вечеру следующего дня пришли мстить в цыганский поселок.
Были разгромлены несколько домов диаспоры, в город пришлось стянуть 500 силовиков. Задержанных коркинцев наутро распустили по домам без возбуждения дел. Затем в регионе прошли рейды по местам компактного проживания иностранных граждан и лиц, склонных к противоправной деятельности. Полиция пришла в дома диаспоры в Еманжелинске, Троицке, Миассе, Копейске — демонстрируя необходимость соблюдать закон.
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