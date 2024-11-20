20 ноября 2024

Врач из ЛНР стал секретарем совета первичных отделений «Единой России» в ХМАО

Секретарем совета первичных отделений «Единой России» ХМАО назначен врач Рензяк
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый секретарь совета первичных отделений Сергей Рензяк
Новый секретарь совета первичных отделений Сергей Рензяк Фото:

Уроженец Луганской народной республики, врач Сергей Рензяк стал секретарем совета первичных отделений «Единой России» в ХМАО. Единороссы выбрали его на партийном форуме в Ханты-Мансийске, передает журналист URA.RU с места событий.

«Президиумом выдвинута кандидатура Рензяка Сергея Ярославовича», — объявил лидер югорских единороссов Борис Хохряков. Другие кандидатуры, кроме предложенных президиумом реготделения, на форуме не выдвигались, и Рензяк получил коллективную поддержку.

Рензяк в 2014 году переехал в Югру, работает в Ханты-Мансийске. Член партии с 2018 года, кандидат медицинских наук по специальности «фармакология», заведующий отделом ординаторы ХМГМА.

Хохряков уточнил, что секретарь будет представлять региональное отделение партии на федеральном уровне, созывать заседания регионального совета первичных отделений в течение года, а также готовить предложения по совершенствованию деятельности первичных отделений. В списке задач Рензяка также проведение конкурсов на региональном уровне среди первичных отделений и содействие в реализации стратегии развития регионального отделения партии в ХМАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Луганской народной республики, врач Сергей Рензяк стал секретарем совета первичных отделений «Единой России» в ХМАО. Единороссы выбрали его на партийном форуме в Ханты-Мансийске, передает журналист URA.RU с места событий. «Президиумом выдвинута кандидатура Рензяка Сергея Ярославовича», — объявил лидер югорских единороссов Борис Хохряков. Другие кандидатуры, кроме предложенных президиумом реготделения, на форуме не выдвигались, и Рензяк получил коллективную поддержку. Рензяк в 2014 году переехал в Югру, работает в Ханты-Мансийске. Член партии с 2018 года, кандидат медицинских наук по специальности «фармакология», заведующий отделом ординаторы ХМГМА. Хохряков уточнил, что секретарь будет представлять региональное отделение партии на федеральном уровне, созывать заседания регионального совета первичных отделений в течение года, а также готовить предложения по совершенствованию деятельности первичных отделений. В списке задач Рензяка также проведение конкурсов на региональном уровне среди первичных отделений и содействие в реализации стратегии развития регионального отделения партии в ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...