Врач из ЛНР стал секретарем совета первичных отделений «Единой России» в ХМАО

Уроженец Луганской народной республики, врач Сергей Рензяк стал секретарем совета первичных отделений «Единой России» в ХМАО. Единороссы выбрали его на партийном форуме в Ханты-Мансийске, передает журналист URA.RU с места событий.
«Президиумом выдвинута кандидатура Рензяка Сергея Ярославовича», — объявил лидер югорских единороссов Борис Хохряков. Другие кандидатуры, кроме предложенных президиумом реготделения, на форуме не выдвигались, и Рензяк получил коллективную поддержку.
Рензяк в 2014 году переехал в Югру, работает в Ханты-Мансийске. Член партии с 2018 года, кандидат медицинских наук по специальности «фармакология», заведующий отделом ординаторы ХМГМА.
Хохряков уточнил, что секретарь будет представлять региональное отделение партии на федеральном уровне, созывать заседания регионального совета первичных отделений в течение года, а также готовить предложения по совершенствованию деятельности первичных отделений. В списке задач Рензяка также проведение конкурсов на региональном уровне среди первичных отделений и содействие в реализации стратегии развития регионального отделения партии в ХМАО.
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