27 сентября 2025
26 сентября 2025

В столице ХМАО модернизируют легендарный биатлонный стадион

© Служба новостей «URA.RU»
Ремонтные работы охватили практически весь спортивный комплекс
Ремонтные работы охватили практически весь спортивный комплекс

В Ханты-Мансийске проходят масштабные ремонтные работы биатлонного стадиона имени А.В. Филипенко. Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО. 

«В столице Югры модернизируют биатлонный стадион», — сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально». Ремонтные работы охватили практически весь спортивный комплекс и включают обновление лыжероллерной трассы, трибун, въездного моста и инженерных систем. На территории также проводится косметический ремонт внутренних помещений.

Ремонтные работы проходят при поддержке регионального правительства. Особое внимание уделяется зонам для спортсменов, болельщиков и почетных гостей. Власти отмечают, что обновление инфраструктуры сделает посещение центра более комфортным.

