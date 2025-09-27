В столице ХМАО модернизируют легендарный биатлонный стадион

В Ханты-Мансийске проходят масштабные ремонтные работы биатлонного стадиона имени А.В. Филипенко. Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО.
«В столице Югры модернизируют биатлонный стадион», — сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально». Ремонтные работы охватили практически весь спортивный комплекс и включают обновление лыжероллерной трассы, трибун, въездного моста и инженерных систем. На территории также проводится косметический ремонт внутренних помещений.
Ремонтные работы проходят при поддержке регионального правительства. Особое внимание уделяется зонам для спортсменов, болельщиков и почетных гостей. Власти отмечают, что обновление инфраструктуры сделает посещение центра более комфортным.
