Врачи ХМАО спасли пациента с редкой и смертельно опасной болезнью желудка

Язва Дьелафуа — болезнь, когда в желудке крупный кровеносный сосуд находится слишком близко к поверхности
Врачи Урайской городской клинической больницы (ХМАО) спасли 38-летнего мужчину с редким и опасным заболеванием — язвой Дьелафуа. Об этом сообщил глава окружного депздрава Роман Паськов. Пациент поступил в тяжелом состоянии с выраженным желудочным кровотечением.

«В начале сентября 38-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо: появилась сильная рвота с примесями крови. Казалось бы, многие на его месте могли списать это на случайность и „перетерпеть“. Но благодаря настойчивости близких он вовремя оказался в руках медиков», — сообщил Паськов в своем telegram-канале.

Несмотря на сложные условия из-за большого количества крови, специалистам удалось обнаружить редкую болезнь — язву Дьелафуа. Эта болезнь, при которой в желудке крупный кровеносный сосуд находится слишком близко к поверхности. Если он повреждается, начинается сильное кровотечение.

Врачи спасли пациента с помощью эндоскопического гемостаза. Они использовали специальные металлические скобы, чтобы пережать кровоточащую артерию без разрезов. Благодаря этому методу кровотечение быстро остановили, и уже на следующий день мужчину перевели из реанимации. Вскоре его выписали домой в хорошем состоянии.

