Жители ХМАО начали скупать дорогие товары на маркетплейсах

Жители Югры стали чаще покупать дорогие товары на маркетплейсах. Среди популярных позиций летом оказалась бытовая техника, стоимость которой доходит до 300 тысяч рублей, рассказала URA.RU пресс-служба Wildberries.
«В топ вошла относительно новая категория — бытовая техника, где оборот увеличился сразу на 50%. Это подтверждает наш тренд на смещение фокуса покупателей в сторону более дорогих, сложных и часто крупногабаритных товаров: растет доверие к онлайн покупкам, ассортимент», — говорится в исследовании.
Самыми дорогими купленными товарами у жителей Югры стали игровые и брендовые ноутбуки. За топовые комплектации югорчане отдавали более 300 тысяч рублей. Также вырос спрос на ювелирные изделия и шубы, стоимость которых может превышать 150 тысяч рублей.
Среди популярных товаров также оказалась небольшая кухонная техника для приготовления еды. Она потеснила по популярности некоторые позиции из бытовой химии и косметики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в прошлом году у жителей Югры самыми популярными покупками в марте стали товары для автомобилей. По данным Ozon, тогда интерес к продукции вырос более чем на 230%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!