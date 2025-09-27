27 сентября 2025
26 сентября 2025

Жители ХМАО начали скупать дорогие товары на маркетплейсах

Жители Югры стали чаще покупать дорогие товары на маркетплейсах. Среди популярных позиций летом оказалась бытовая техника, стоимость которой доходит до 300 тысяч рублей, рассказала URA.RU пресс-служба Wildberries.

«В топ вошла относительно новая категория — бытовая техника, где оборот увеличился сразу на 50%. Это подтверждает наш тренд на смещение фокуса покупателей в сторону более дорогих, сложных и часто крупногабаритных товаров: растет доверие к онлайн покупкам, ассортимент», — говорится в исследовании.

Самыми дорогими купленными товарами у жителей Югры стали игровые и брендовые ноутбуки. За топовые комплектации югорчане отдавали более 300 тысяч рублей. Также вырос спрос на ювелирные изделия и шубы, стоимость которых может превышать 150 тысяч рублей.

Среди популярных товаров также оказалась небольшая кухонная техника для приготовления еды. Она потеснила по популярности некоторые позиции из бытовой химии и косметики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в прошлом году у жителей Югры самыми популярными покупками в марте стали товары для автомобилей. По данным Ozon, тогда интерес к продукции вырос более чем на 230%.

