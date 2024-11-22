Экс-руководитель PR-кошелька властей ХМАО пойдет под суд

В Ханты-Мансийский районный суд поступило уголовное дело экс-директора учреждения властей ХМАО «Открытый регион» Оксаны Макеевой. Ей инкриминируется статья УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и два эпизода по статьям «присвоение или растрата», сообщается в базе данных суда.
«Макеева Оксана Евгеньевна. Статья 160, часть 4, статья 258, часть 1», — сообщается в картотеке.
Осенью 2022 года у силовиков появились вопросы к Макеевой в рамках расследования коррупционного дела в отношении руководителя ряда НКО Владислава Чернова. Он стал подозреваемым в отмывании денег. В ходе следствия он рассказал о серых финансовых схемах, которые, предположительно, использовались в «Открытом регионе», когда им руководила Оксана Макеева. Речь шла об ущербе примерно в 235 миллионов рублей. Силовики проводили обыски в «Открытом регионе» и у подчиненных Макеевой.
Кроме того, у силовиков были претензии к легальности проведения предвыборных викторин, организованных учреждением. Ценными призами в них были квартиры, автомобили и бытовая техника. Вопросы были и к ряду бюджетных учреждений — Центру адаптивного спорта, ЦСП, колледжу олимпийского резерва и другим. «Открытый регион» в разное время курировали бывшие вице-губернаторы ХМАО Алексей Шипилов и Елена Шумакова.
Самим Черновым силовики заинтересовались в мае 2020 года. На тот момент он был президентом Федерации баскетбола Ханты-Мансийска и руководителем ряда других организаций. Против него было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, с 2014 года он через подконтрольные ему предприятия похитил более одного миллиона рублей.
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