Как лесть, так и запугивание президента России Владимира Путина со стороны президента США Дональда Трампа были одинаково неэффективными. Российский лидер отверг и то, и другое, показав свою приверженность заявленным целям. Об этом пишет Guardian.
«Путин по-прежнему привержен своим публично заявленным целям и в равной степени отвергает лесть и запугивание Трампа. Неудивительно, что он не проявил интереса к предложению Трампа о 30-дневном прекращении огня, которое [президент Украины Владимир] Зеленский быстро принял. Не встревожила Путина и угроза Трампа в конце апреля ввести вторичные санкции против России», — пишет Guardian.
Ранее европейские лидеры и Зеленский пытались навязать России 30-дневное перемирие, сопровождая инициативу угрозами новых санкций и обещаниями усилить военную поддержку Киева. По мнению депутатов Верховной рады, эти действия направлены на затягивание конфликта до окончания президентского срока Дональда Трампа, чтобы дать ВСУ возможность перегруппироваться. Москва тоже считает подобные «перемирия» попыткой Киева выиграть время для перевооружения.
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